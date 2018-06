Liviu Dragnea iese la ATAC: 'Am asistat la o EXECUȚIE ÎN MASĂ a 9 oameni ca să se justifice și condamnarea mea' - VIDEO

Comitetul Executiv Naţional al PSD a decis în şedinţa de vineri să îl susţină în continuare pe preşedintele social-democraţilor, Liviu Dragnea, în toate funcţiile politice deţinute de acesta, la conducerea partidului şi a Camerei Deputaţilor.

După ședința CEX, Dragnea a vorbit, pentru prima dată, despre condamnarea primită în dosarul DGASPC Teleorman, de 3 ani și 6 luni de închisoare cu executare.

”Despre proces, despre sentința de ieri. Eu am fost târât în acest dosar pe baza a două declarații a două doamne. Una a a spus că eu i-am zis să se angajeze, dar să nu meargă, iar cealaltă a zis că mi-a zis mie că sunt două angajate care nu vin la serviciu și eu i-am zis să le mai țină. Asta au spus la DNA. În fața instanței, una a spus că nu i-am spus eu săa nu meargă la serviciu. La confruntarea dintre mine și cealaltă doamnă i s-au pus întrebări. Dacă am făcut presiuni, dacă ama făcut presiuni să se semneze în fals documente. După aceste declarații, eu și avocații mei am decis că nu poate fi altă soluție decât achitare. Am asistat la o execuție în masă a 9 oameni ca să se justifice și condamnarea mea. A fost și un judecător care a rezistat, care a făcut opinie separată.”, a spus Liviu Dragnea.

