Liviu Pleșoianu s-a DEZLĂNȚUIT la adresa Digi 24: 'Mi-e #scârbă de propaganda lor ieftină (...) Nu am spus niciodată că ar trebui să dispară'

Atac dur lansat de deputatul PSD Liviu Pleșoianu la adresa Digi 24. Acesta susține că televiziunea atacată recent și de filosoful Mihai Șora face propagandă ieftină,

"Digi 24 a făcut de zeci de ori vorbire despre mine ca fiind "omul rușilor". Am spus de fiecare dată și spun și acum că mi-e #scârbă de propaganda lor ieftină. De asemenea, nu am călcat și nu am de gând să calc prin platourile lor exact din acest motiv. Însă nu am gândit și nu am spus niciodată că "ar trebui să dispară". Până la urmă, e alegerea fiecăruia ce post de televiziune urmărește, ce post de radio ascultă, ce ziar citește, ce carte cumpără. "Voi lupta până la ultima mea picătură de sânge pentru ca tu să ai dreptul să nu fii de acord cu mine!".

Citește și: Gabriela Firea, ACUZAȚII BOMBĂ la adresa lui Carmen Dan: 'Când am spus că am fost filată, toți au râs. Acum s-a demonstrat'

...Dar ce pretenții să ai de la unul care a fost colaboratorul Anei Pauker? Ce pretenții să ai de la unul care, în anii '50, era "agitator comunist responsabil cu munca la țară"?

...Mai grav însă: ce pretenții să ai de la unii care cred că "luptă cu comuniștii" adulându-l în același timp pe Facebook și "în piață" pe unul care a stat lângă Ana Pauker? Ce pretenții să ai când respectivii nici măcar nu știu să răspundă la întrebarea "Cine a fost Ana Pauker?"... Ce pretenții să ai când ei nu știu să caute într-o arhivă pentru a vedea cu ochii lor că marele luptător cu "ciu.a roșie" a fost agitator comunist în anii '50? Ce pretenții să ai de la unii care urlă "ciu.a roșie" fără să știe sau fără să le pese că acesta este sloganul nazist inventat de Goebbels? Ce pretenții să ai de la unii care, oricum, habar n-au cine a fost Goebbels?...", scrie Pleșoianu pe Facebook.