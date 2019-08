Londra anunţă accelerarea negocierilor cu UE

Negociatorii europeni şi britanici se vor reuni de două ori pe săptămână în septembrie pentru a încerca să ajungă la o înţelegere privind condiţiile divorţului dintre Regatul Unit şi Uniunea Europeană, prevăzut pentru 31 octombrie, a anunţat joi ministerul pentru Brexit, notează AFP potrivit Agerpres.

"Reuniuni tehnice" vor putea fi adăugate celor două întâlniri săptămânale, care vor continua în perioada suspendării Parlamentului de la Westminster între a doua săptămână din septembrie şi 14 octombrie, a precizat ministerul britanic."Dacă am fost încurajat în ultimele săptămâni de discuţiile mele cu lideri europeni legate de dorinţa de a aborda soluţii alternative la plasa de siguranţă antidemocratică, a sosit vremea ca cele două părţi să accelereze ritmul", a declarat premierul Boris Johnson într-un comunicat.Această plasă de securitate, sau "backstop", este clauza din acordul de retragere ce are drept scop prevenirea reintroducerii post-Brexit a unei frontiere fizice între Republica Irlanda - ţară membră a Uniunii Europene - şi provincia britanică Irlanda de Nord. Ea prevede că, în lipsa unei soluţii mai bune la finalul unei perioade de tranziţie, Regatul Unit rămâne în întregime într-un "teritoriu vamal unic" cu UE.Boris Johnson vrea să elimine această dispoziţie, deoarece ar împiedica Regatul Unit să urmeze o politică independentă în domeniul comercial, fiind supus în continuare regulilor europene."Sunt necesare reuniuni şi discuţii suplimentare dacă dorim să avem o şansă de a ajunge la o înţelegere asupra unui acord pentru ieşirea noastră de la 31 octombrie", a insistat el.Boris Johnson a afirmat că ţara sa va părăsi Uniunea Europeană la acea dată, cu sau fără un acord de retragere. Cel negociat de fostul premier britanic Theresa May a fost respins de trei ori de Parlamentul de la Westminster.Regatul Unit a făcut astfel cunoscut că va trimite ca reprezentanţi la Bruxelles specialişti în problema frontierelor şi politici comerciale pentru a-i acorda ajutor lui David Frost, consilierul lui Boris Johnson