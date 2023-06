Lovitură de imagine pentru România: Judecătoarea Roxana Petcu, noul președinte al Rețelei Europene de Inspecție Judiciară

„Suntem încântați să anunțăm că dna Roxana Petcu, inspector șef al Inspecției Judiciare din România, a fost aleasă în funcția de președinte al Rețelei Europene de Inspecție Judiciară. Decizia a fost luată în unanimitate, reflectând astfel încrederea care definește instituția noastră. Ne exprimăm recunoștința față de Inspecția Generală a Justiției din Franța pentru președinția excepțională, care a deschis calea pentru mandatul nostru. Urmează vremuri interesante, în timp ce Înalta Inspecție Judiciară a Albaniei se pregătește să găzduiască următoarea Adunare Generală a RESIJ în luna decembrie a acestui an”, se arată într-un anunț publicat de Inspecția Judiciară pe contul oficial de Twitter.

Rețeaua Europeană a Serviciilor de Inspecție Judiciară (RESIJ) a fost înființată în anul 2017 și reunește serviciile naționale de inspecție judiciară din Franța, Belgia, Portugalia, Italia, România, Cehia, Bulgaria și Spania, iar Albania deține statut de observator.

Potrivit organizației, obiectivul convergent al serviciilor de inspecție judiciară afiliate la acest organism este de a analiza modul în care acestea ar putea contribui la dezvoltarea uniformă a spațiului judiciar european.

Rețeaua europeană își propune să optimizeze cooperarea dintre serviciile cărora le revin misiuni de inspecție judiciară în cadrul statelor membre ale Uniunii Europene și a statelor candidate la aderarea la Uniunea Europeană, precum și să faciliteze schimbul de bune practici între acestea

Congratulations the Judicial Inspection of Romania????????who was elected today by unanimous vote as the new President of RESIJ????????!Thank you IGJ ????????for your presidency!

