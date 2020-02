LOVITURĂ DE TEATRU Klaus Iohannis NU îl poate propune premier pe Ludovic Orban

Klaus Iohannis a reafirmat, după ce moțiunea de cenzură împotriva lui Ludovic Orban a trecut, că îl va propune tot pe liderul liberal premier. Numai că un fost membru al CSM, Adrian Toni Neacșu, consideră că președintele nu poate face acest pas pentru că ar fi un conflict juridic de natură constituțională, iar CCR îl va sancționa.

”Desemnarea drept premier a aceluiasi premier caruia prin motiune de cenzura Parlamentul i-a retras sprijinul politic ridica grave probleme de constitutionalitate, iar o astfel de decizie a Presedintelui cu siguranta va ajunge pe masa CCR sub forma unui conflict juridic de natura constitutionala.

Premierul Orban nu a fost demis (=concediat) de catre o majoritate parlamentara ci, constititional vorbind, de catre Parlament.

Presedintele nu poate face arbitrar o propunere de premier, caci asa ar desemna-o pe liftiera de la Ministerul Muncii ci, daca respecta principiul loialitatii constitutionale, acea propunere care intruneste o virtuala majoritate in Parlament.

In caz contrar, Presedintele ar putea ca prin desemnari in bataie de joc - de exemplu antrenorul lui de tenis, gradinarul de la Cotroceni si in sfarsit baiatul de la bilete de la Cinema Cotroceni - sa aiba practic in maini, oricand doreste, dizolvarea Parlamentului. Va asigur ca nu asta permite Constitutia.”, spune Neacșu.