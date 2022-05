Lovitura financiară a verii: 10.000 de lei - banii pe care românii îi pot câștiga în numai 6 săptămâni

Recensământul Populației și Locuințelor din acest an este primul din istorie realizat integral digital. Este prima acțiune de amploare națională demarată de stat care beneficiază de o digitalizare totală. Și, tot ca o premieră, recensământul a fost programat să dureze de la 14 martie, când a debutat etapa de autorecenzare, ce urmează să se încheie vineri, 27 mai, la miezul nopții, până pe 17 iulie, când se finalizează etapa de recenzare prin interviuri față în față.

Mihaela Șerban, directorul executiv al Direcției Regionale de Statistică a Municipiului București, a vorbit, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru STIRIPESURSE.RO, despre cum a decurs autorecenzarea în capitală, dar și despre plata recenzorilor.

La nivelul Capitalei, este nevoie de 1.651 de recenzori. Aceștia vor primi o sumă uriașă, dacă reușesc să își ducă la capăt misiunea: fiecare recenzor poate să primească, la finalul recensământului, cel puțin 10.000 de lei, adică 2.000 de euro. Suma poate fi câștigată și în restul țării, de ceilalți recenzori.

Bucureștenii au completat și trimis către Institutul Național de Statistică peste un milion de chestionare, din cele 10,6 recepționate la nivel național, clasându-se detașat pe primul loc.

Cristi Șelaru: Câte chestionare ați primit cu o zi înainte de finalul etapei de autorecenzare?

Mihaela Șerban: Am recepționat peste un milion de chestionare, mai precis 1.050.731 de chestionare completate, un număr semnificativ. Ne bucurăm că am reușit să ajungem la bucureșteni și să îi convingem de importanța recensământului. Am făcut o economie prin autorecenzare și, totodată, recenzorii care vor intra în teren, de la 31 mai, vor avea de recenzat mai puțin în propriile sectoare de recensământ. Astfel, vor avea timp suficient să parcurgă cu fiecare respondent chestionarul de recensământ.

Cristi Șelaru: Câți recenzori pentru autorecenzarea asistată a avut Bucureștiul, la debutul etapei de autorecenzare.

Mihaela Șerban: Au fost alocați 150 de recenzori ARA, dar au fost ocupate doar 140 de posturi. S-au focusat, aceste locații ARA, pe mall-uri și alte centre de interes. Au fost ajustări pentru că fiecare primărie a observat care este gradul de încărcare pe fiecare locație, iar unele s-au închis și recenzorii au fost mutați în locurile cu flux mare. S-a încercat o dimensionare în funcție de cererea de autorecenzare asistată.

Cristi Șelaru: Câți recenzori ar trebui să fie în București în ultima etapă a recensământului, cea a interviurilor față în față, care debutează la 31 mai?

Mihaela Șerban: Bucureștiul va avea 1.651 de recenzori de teren. Acum avem asigurat un procent de aproape 50% din acest număr. Există o reticență în a participa ca recenzor de teren. Este o oportunitate de a lua parte la primul recensământ complet digital și să obținem și un venit. Fiecare recenzor de teren primește 7 lei pentru un chestionar completat pentru o persoană și 3,5 lei pentru un chestionar pentru o clădire sau spațiu de locuit.

Cristi Șelaru: Pensionarii sau studenții pot fi recenzori?

Mihaela Șerban: Mizăm pe aceste două categorii. Am avut discuții cu liderii pensionarilor la nivel național și avem speranța că se vor implica. Am participat și la Bursa Locurilor de Muncă și am popularizat nevoia de recenzori. Încercăm să atingem fiecare categorie socială. Sunt multe categorii care pot participa în calitate de recenzori: studenți, casnici, șomeri, fără ca aceștia din urmă să piardă indemnizația de șomaj.

Cristi Șelaru: Care este suma pe care un recenzor de teren o poate câștiga între 31 mai și 17 iulie, cât durează recenzarea față în față?

Mihaela Șerban: Am făcut un calcul aproximativ. Bucureștiul este mare, iar un sector de recensământ are cam 650 de locuințe. Dacă scădem numărul de persoane care s-au autorecenzat, am ajuns la concluzia că un recenzor poate lua 10.000 de lei în această perioadă. Există posibilitatea ca un recenzor să facă chiar și două sectoare de recensământ, dacă gradul de autorecenzare a fost foarte mare. Fac precizarea că impozitarea acestor sume este de doar 10%.