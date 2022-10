Lovitură grea pentru Occident: rușii au lovit un mare depozit de ulei, pregătit pentru export/ Video

Forțele ruse au lovit cu drone kamikaze containere de ulei de floarea-soarelui pregătite pentru export într-un port din Mykolaiv, a anunțat pe Facebook Dmytro Pletenchuk, ofițer de presă al Administrației militare din regiunea Mykolaiv.

O cantitate mare de ulei se scurge pe străzi, iar pompierii au fost nevoiți să lucreze ore în șir pentru a stinge incendiul, a declarat Pletenchuk.

17% din exportul mondial de ulei de floarea-soarelui trece prin acest port din Mykolaiv, unde unul dintre cei mai mari exportatori de ulei de floarea-soarelui din Ucraina.

Aceasta este a doua oară când Rusia lovește containerele cu ulei de floarea-soarelui în port.

#Sunflower oil runs down the streets of Mykolaiv after Russian drone attack damages 2 tanks holding 7,500 tons of oil each



17% of global sunflower oil trade was handled by the terminal Russia hit today pic.twitter.com/UnDqqiKDwZ