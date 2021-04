Lucrări de Picasso, Mondrian şi Van Gogh, expuse la Christie's Londra

Picturi de Pablo Picasso, Piet Mondrian şi Vincent Van Gogh au fost expuse la Christie's Londra, joi, înainte de vânzarea din mai, casa de licitaţii încurajând iubitorii de artă să facă rezervări pentru vizionări în timp ce muzeele rămân închise în Marea Britanie, scrie Reuters, potrivit news.ro.

Cele trei tablouri sunt loturile principale ale vânzării "20th Century Evening Sale" din 13 mai, la New York. Pânzele au fost expuse înainte la Hong Kong.

Sesiunea de vânzări va începe cu lucrarea din 1932 a lui Picasso "Femme assise près d’une fenêtre (Marie-Thérèse)", un portret al amantei artistului, care este estimat la 55 de milioane de dolari.

"Este o lucrare incredibil de emblematică. Nu a mai fost scoasă la licitaţie din 2013", a spus Keith Gill, directorul departamentului de Artă Impresionistă şi Modernă de la casa londoneză Christie's.

"Composition: No. II, with Yellow, Red and Blue" a lui Mondrian este prima apariţie în public în aproape 30 de ani. Pictura s-a aflat în posesia unui particular de la ultima sa apariţie în 1993, a spus Gill. Este estimată la 25 de milioane de dolari.

"Le pont de Trinquetaille" de Van Gogh are o estimare stabilită între 25 şi 35 de milioane de dolari.

Pentru a vedea lucrările, vizitatorii trebuie să facă rezervări online, numărul fiind limitat din cauza restricţiilor anti-Covid. Muzeele vor fi redeschise din 17 mai în Marea Britanie, potrivit anunţului premierului Boris Johnson.