Ludovic Orban, atac dur la PSD după autodenunțul lui Aurelian Bădulescu -PSD ascunde implicarea în reprimarea brutală a manifestanţilor paşnici din 10 august

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, joi, că, dacă PSD a determinat un membru al partidului cu o răspundere atât de importantă cum este viceprimarul Capitalei să mintă în legătură cu evenimentele din 10 august în faţa procurorilor, înseamnă că PSD are ceva de ascuns, potrivit news.ro

„Ce este important de constatat este faptul că PSD are ceva de ascuns. Dacă PSD a determinat un membru al PSD cu o răspundere atât de importantă cum este viceprimarul Capitalei să mintă în legătură cu evenimentele din 10 august în faţa procurorilor, înseamnă că PSD are ceva de ascuns. Ce poate avea de ascuns? Implicarea în reprimarea brutală a manifestanţilor paşnici din 10 august. Am încredere că cei care cercetează cele peste 800 de plângeri depuse de cetăţenii agresaţi fără motiv (...) cercetează acesta plângeri şi că vom afla adevărul”, a afirmat Orban.

Liderul PNL a spus că, în opinia sa, adevărul este foarte clar.

„Iar acest adevăr este foarte clar: Jandarmeria nu a intervenit de capul ei, Jandarmeria a executat un ordin politic, care din punctul meu de vedere a fost un ordin politic dat direct de Dragnea. Am încredere că cercetarea va releva acest adevăr“, a precizat Ludovic Orban.

Aurelian Bădulescu a declarat la România TV că a fost chemat, luni, la Parchet, după afirmaţiile conform cărora a minţit când a fost audiat în legătură violenţele de la protestul din 10 august 2018.

Solicitat să precizeze dacă a existat un ordin pentru intervenţia în forţă a jandarmilor în 10 august, Aurelian Bădulescu a spus: "Nu pot să confirm acest lucru în acest moment".

Viceprimarul Capitalei Aurelian Bădulescu a declarat, miercuri seara, într-o intervenţie telefonică la Realitatea Tv, că a minţit la Parchet atunci când a fost audiat în ancheta privind violenţele de la protestul diasporei din 10 august, declaraţia fiind făcută în contextul retragerii sprijinului politic de către PSD Bucureşti.

„Dom'le, după câte am făcut eu... Am mers până acolo încât a trebuit să mint. (...) Am avut o altă atitudine decât cea care ar fi trebuit atunci când am declarat în faţa organelor de urmărire penală ce m-au întrebat referitor la evenimentele din 10 august şi am spus asta în contextul în care am vrut să subliniez faptul că am făcut tot ce mi-a stat în putere ca să trag cu acest partid“, a afirmat Bădulescu.