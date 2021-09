Ludovic Orban, atac la adresa lui Florin Cîțu: Nu mai putem tolera astfel de comportamente/ VIDEO

Președintele PNL, Ludovic Orban, susține că premierul Florin Cîțu ia decizii fără a informa PNL, iar el, ca lider al partidului, a fost informat ”la alibi” despre remanierea ministrului Justiției, Stelian Ion.

”Normal, este premierul care reprezintă PNL. Pe de altă parte, nu cred că premierul trebuie să ia decizii fără să se consulte cu președintele PNL și mai ales decizii care pot să pună în pericol coaliția de guvernare.

Nu am fost informat despre introducerea pe ordinea de zi a OUG pentru ”Anghel Saligny”. Am fost informat la alibi despre remanierea ministrului Stelian Ion, cu doar 2 minute înaintea declarației de presă. Am trecut peste multe astfel de lucruri pentru binele PNL, dar pe de altă parte suntem într-un punct în care nu mai putem tolera astfel de comportamente.”, a spus Ludovic Orban.