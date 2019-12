Ludovic Orban, atacuri la adresa PSD și Dragnea: 'Asta a fost calcul politic electoral cinic'

Premierul Ludovic Orban a declarat duminică seara, într-o emisiune televizată, că şi-ar dori o pensie decentă pentru mama sa, însă aceasta "trebuie crescută atât cât se poate", precizând că important să nu se creeze iluzii.

"Îmi doresc pentru mama mea să aibă o pensie decentă şi mi-aş dori să o cresc cât de mult, dar trebuie crescută atât cât se poate. Are o pensie după o viaţă de muncă care nu e la nivelul la care s-ar fi aşteptat. Dar, sigur, suntem doi fraţi care o ajutăm. Problema e să nu se mai creeze iluzii. Aceste iluzii care se creează până la urmă provoacă nişte şocuri psihologice, până la urmă duc la pierderea încrederii oamenilor pentru că li se creează aşteptări pentru care nu există fundament în realitate. Eu nu pot să uit niciodată cum ieşea domnul acela la tablă, ziceai că e Moş Crăciun, curgea lapte şi miere pentru toţi, avea de toate pentru toţi. Pentru oamenii de afaceri zero impozit pentru cei cu venituri sub 2.000. Unde sunt? Că sunt impozitate în continuare şi nu poate nimeni să nu le impoziteze pentru că nu e corect", a declarat Orban, la România TV.

El a precizat că promisiunile liderilor PSD privind creşterea pensiilor au fost făcute pentru câştigarea alegerilor.



"De ce s-au apucat ei scoată din burtă, 'mărim de la 1 iulie 2019 cu nu ştiu cât', după aia, 'mărim de la 1 septembrie cu nu ştiu cât'? De ce au hotărât să crească de la 1 septembrie 2020 cu 40%, care este un procent uriaş? Dacă orice om politic, în orice ţară civilizată din lumea asta s-ar duce şi ar spune că creşte pensia cu 40%, lumea ar râde de el, nu l-ar crede nimeni pentru că ei au educaţie economică, ei ştiu foarte bine că nu poţi să suporţi. Deci ei au pus această creştere ca să câştige alegerile, să fim foarte limpezi. Dacă se măreşte de la 1 septembrie, se plăteşte în octombrie, adică înainte de vot. Asta a fost calcul politic electoral cinic", a mai spus premierul.