Ludovic Orban, către liberalii care i-au scandat numele: 'Noi, liderii, suntem nimic fără voi. Iohannis a câștigat susținut de PNL' - VIDEO

Liderul PNL Ludovic Orban a declarat sâmbătă, la Romexpo, în Congresul partidului, că liberalii au reușit să învingă ciuma roșie.

În prezentarea raportului de activitate 2017-2021, Orban si-a manifestat „respectul, recunostinta, aprecierea” pentru munca depusa de fiecare membru PNL. „Noi, liderii, suntem nimic fara voi, baza PNL”, a zis Orban, în aplauzele și scandările delegaților.

„In conditii grele cu un PSD care a capturat aproape integral toate pozitiile statului, cu o majoritate parlamentara apasatoare, cu un PSD agresiv care a incercat sa faca praf justitia, economia, a incercat sa diminueze atributiile Presedintelui, PNL a dus o lupta zi de zi impotriva PSD si a reusit sa infranga aceasta ciuma rosie, a reusit sa scoata PSD de la guvernare si sa indrepte Romania in directia buna”, a spus Orban.

„In 2019 am castigat cu 27% alegerile europarlamentare desi nimeni nu se astepta, cei mai multi din fruntea partidului nu credeau ca suntem capabili”, a adăugat liderul PNL.

Orban a adăugat că la alegerile prezidențiale din 2019 președintele Klaus Iohannis a câștigat al doilea mandat „susținut de PNL”, Orban întărind astfel ideea promovata în ultimele săptămâni că PNL nu are nimic să-i datoreze șefului statului.

„Nu am castigat alegerile parlamentare, dar prin negocieri am reusit sa asezam PNL in pozitia de principal partid de guvernamant, iar la ora actuala PNL detine 3 din cele 4 cele mai importante functii in statul roman”, a mai spus Orban.

In plan extern, a adaugat Orban, „Romania era oaia neagra din cauza PSD, nu contam la Bruxelles”, iar primul lucru pe care l-a realizat PNL dupa venirea la guvernare a fost „sa desemnam un comisar care reprezinta PNL in persoana Adinei Valean”. „La nivel european, ca urmare a eforturilor facute, am reusit sa fim o voce ascultata, care influenteaza deciziile la nivel UE”, a mentionat acesta.