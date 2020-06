Ludovic Orban, despre acuzațiile care i se aduc lui Florin Cîțu: Nu e nicio legătură între ministru și o retrocedare care se află în instanță

Premierul Ludovic Orban a declarat, miercuri, că acuzațiile aduse lui Florin Cîțu și procesul tatălui acestuia nu au nicio legătură cu realitatea.

Întrebat care este poziția sa pe tema acuzațiilor care i aduc lui Florin Cîțu, Orban a răspuns: „Pe ce anume?”. La insistențele presei, acesta a spus: „Dar intrebati-l pe dl Cîțu. Eu sunt convins că dl Cîțu nu are nicio problemă, ce se transmite pe anumite posturi nu are legătură cu realitatea. Nu e vorba de nimic. Nu e nicio legătură între dl. Ministrul de Finanțe și o retrocedare care se află în instanță. Aici nu e vorba de MF, ci de ANAF, ANAF Vâlcea care nici măcar nu a refuzat să fie parte, dar nu are ce să caute în proces”, a declarat Ludovic Orban.

„Dar va rog, puneti-mi intrebari pe tematica...”, a indicat Orban.

Ministrul de Finanțe, Florin Cîțu, a fost acuzat acuzat că ar fi desfiinţat Direcţia Generală Juridică din Ministerul pe care îl conduce, pentru a evita un proces în care este parte tatăl său. Terenul de 50 de hectare de lângă pârtia de schi Voineasa ar fi fost retrocedat familiei Cîţu. Retrocedarea este acum subiect de proces. Cîţu a desfiinţat Direcţia Generală Juridică a Ministerului de Finanţe, prin Hotărârea de Guvern nr. 380 din 2020.

