Ludovic Orban: 'România are nevoie de antreprenoriat; nu putem să nu ne bazăm pe un val antreprenorial ce vine din zona feminină'

România are nevoie de antreprenoriat, are nevoie să renască, iar în această renaştere nu putem să nu ne bazăm pe un val antreprenorial pe care îl simt că vine din zona feminină, a declarat premierul interimar, Ludovic Orban, potrivit Agerpres.

"România are nevoie de antreprenoriat, România are nevoie de schimbarea paradigmei, România are nevoie să aprecieze iniţiativa, să aprecieze doamnele, şi domnii, care-şi asumă răspunderea, care pornesc pe drumuri nebătute, care-şi asumă riscuri, care, de multe ori, pun pe plan secund lucruri care fac plăcere - tabieturi poate şi familia - pentru a pune pe picioare lucruri care să aducă performanţă, care să aducă competitivitate, care să aducă reuşită. E martie, e primăvară, natura renaşte şi visez frumos ca România să renască, iar în această renaştere nu putem să nu ne bazăm pe un val antreprenorial care-l simt că vine din zona feminină", a declarat Ludovic Orban, miercuri seară, în discursul susţinut la Gala "Women in Economy 2020", de la Ateneul Român.

Premierul interimar a punctat că România a avut întotdeauna "un punct tare" în femei.

"Dacă stăm şi ne uităm la perfomanţe sportive, la performanţe culturale, în ultima vreme la foarte multe performanţe economice, vedem că aici avem un punct tare care trebuie fructificat şi care trebuie stimulat. Şi, după părerea mea, totul trebuie să înceapă de la jucării, mamele şi taţii pot să se gândească la acest aspect, adică jucăriile trebuie să încurajeze spiritul antreprenorial şi la băieţi şi la femei. (...) Conformismul, supunerea, relaţia de autoritate, învăţarea pe dinafară a cunoştinţelor, încurajarea numai a capacităţii de memorare şi reproducere trebuie să fie înlocuite de o nouă viziune, de încurajare a iniţiativei, de încurajare a creativităţii, de încurajarea a asociativităţii, a caracterelor, a spiritelor care să îndemne omul la acţiune, care să-l premieze când are curaj să facă ceva nou, sigur, bun şi care să aibă efecte favorabile", a subliniat el.

Orban şi-a exprimat încrederea că România are "o şansă enormă", având în vedere că are un" popor talentat", cu capacitatea de a fi competitiv.

"Avem indivizi care şi atunci când se duc afară reuşesc în companiile în care se angajează, deşi pleacă de jos, care sunt rugaţi să rămână în companiile în care lucrează. (...) Din cauza asta este nevoie de o schimbare în administraţie, de o schimbare în politică, de o schimbare în viziunea asupra motoarelor dezvoltării, iar această dezvoltare nu poate să se bazeze decât pe iniţiativă, pe spirit antreprenorial, pe creativitate, pe inovare, pe dezvolare, pe susţinerea tuturor celor care vor cu adevărat să-şi asume riscuri (...) şi au capacitatea să genereze afaceri competitive în orice domeniu de activitate. Mă bazez pe acest val frumos, elegant, care pleacă din această sală şi poate din fiecare familie în care sunt foarte multe fete care vor alege drumul iniţiativei, al afacerii şi al unei reuşite în viaţă pe propriile picioare", a declarat Orban.