Luka Jovic şi Nikola Ninkovic au dezminţit că ar fi încălcat carantina pentru coronavirus impusă la întoarcerea în ţara natală

Fotbaliştii sârbi Luka Jovic şi Nikola Ninkovic au dezminţit, joi, că ar fi încălcat carantina pentru coronavirus impusă la întoarcerea în ţara natală, relatează presa italiană, potrivit Agerpres.

Atacantul Luka Jovic, de la Real Madrid, a fost surprins pe străzile din Belgrad, unde a participat la ziua de naştere a iubitei sale, deşi trebuia să fie în carantină alături de ceilalţi jucători, la Madrid, a relatat ziarul AS.

''Sunt cu adevărat trist că am fost tema principală în ultimele zile, într-o vreme complicată pentru toţi, în special pentru eroii care sunt medicii şi personalul medical. Testul efectuat în Spania a fost negativ şi, cu acordul clubului, am decis să revin în Serbia, pentru a fi aproape de familie. Când am sosit acasă m-am supus unui nou test, care a fost din nou negativ. Îmi pare rău pentru cine nu îşi face corect treaba, oferind informaţii greşite despre mine", a scris Jovic pe contul său de Instagram.

Un jucător al secţiei de baschet de la Real Madrid a fost depistat pozitiv la Covid-19 cu ocazia unui control medical efectuat pe 12 martie. Real Madrid a emis atunci un comunicat în care a anunţat închiderea centrului său sportiv şi plasarea în carantină a tuturor angajaţilor clubului.

Nikola Ninkovic, jucătorul echipei italiene Ascoli, a răspuns acuzaţiilor la adresa sa prin intermediul unui comunicat al clubului: "Sunt alături de familie, nu s-a întâmplat absolut nimic din ce a relatat presa. Sunt în casă, în perioada de carantină necesară pentru cei care vin din Italia".