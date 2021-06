Måneskin, câştigător al Eurovision 2021, pentru prima dată în top 10 al clasamentului britanic al single-urilor

Grupul italian glam rock Måneskin, care a câştigat ediţia de anul acesta a concursului Eurovision, a ajuns pentru prima dată între primele zece clasate în topul britanic al single-urilor, potrivit news.ro.

Måneskin s-a clasat pe poziţia a şaptea, vineri, cu piesa „I Wanna Be Your Slave”.

În urmă cu o lună, trupa a câştigat concursul cu melodia „Zitti e Buoni”, iar cântecul de acum a devenit cel mai de succes în Regat pentru un artist câştigător al Eurovision din ultimii nouă ani.

Prima poziţie în clasament a fost ocupată, pentru a patra săptămână consecutiv, de „Good 4 U” a cântăreţei americane Olivia Rodrigo.

„A fost preconizat multă vreme că rockul va reveni într-o zi în Official Singles Chart, dar puţini s-ar fi aşteptat ca acesta să fie condus de o fostă actriţă Disney Channel şi un artist câştigător la Eurovision”, a transmis Martin Talbot, care conduce Official Charts Company, citează BBC.

Când au primit trofeul Eurovision la Rotterdam, liderul grupului, Damiano David, a spus: „Rock and roll nu va muri vreodată".

„Zitti e Buoni” a ajuns cel mai sus pe locul 17 în Marea Britanie după concurs. Cel mai recent câştigător de Eurovision care a ajuns în top 10 în Regat a fost Loreen (Suedia), cu „Euphoria”, clasată pe locul al treilea în 2012.

Cât priveşte topul britanic al albumelor, aici a debutat pe primul loc „Back The Way We Came” al lui Noel Gallagher, aceasta fiind a 12-a clasare din cariera lui în fruntea listei.