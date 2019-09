Magazinele care închiriază haine, scot de pe piață afacerile clasice care se ocupă cu vânzarea ținutelor

Lisa Batitto, 54 de ani, spune că a încetat practic să mai cumpere haine din magazin după ce a început să le închirieze, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

Lisa Batitto cheltuie 277 de dolari pe lună pe trei abonamente la servicii de închiriere de haine, dintre care unul este la New York & Company, un lanţ cu sute de magazine în SUA. Lisa Batitto susţine că este vorba de o sumă mai mică decât cheltuia înainte pentru a cumpăra haine. "Încă mai am în dulap haine de pe vremea când obişnuiam să le cumpăr dar nu îmi amintesc când a fost ultima dată când am cumpărat haine", spune Lisa Batitto.

De la New York & Company, companie deţinută de RTW Retailwinds Inc., şi până la Bloomingdale's şi Banana Republic, din ce în ce mai mulţi retaileri oferă servicii de închiriere de haine pentru o rată lunară. Chiar şi gigantul suedez H&M, cu aproape 5.000 de magazine la nivel global, a anunţat în luna august că va oferi un serviciu limitat de închiriere pentru colecţia sa premium la magazinul său din centrul oraşului Stockholm.

Citește și: Semnal de alarmă cu privire la Ordonanța de Urgență a Guvernului! Cui i se blochează participarea la alegerile prezidențiale

Aceste servicii sunt oferite unui număr din ce în ce mai mare de oameni care vor să cumpere doar câteva articole de îmbrăcăminte şi să închirieze restul.

Însă această strategie prezintă unele riscuri. Cost foarte mult să transporţi articolele de îmbrăcăminte dintr-o parte în alta. În plus, pe termen lung rămâne de văzut dacă hainele închiriate nu vor canibaliza vânzările de îmbrăcăminte în magazine.

În prezent, costă între 50 şi 160 de dolari pe lună să închiriezi câteva haine, cu opţiunea de a le cumpăra ulterior la un discount. Deşi majoritatea acestor servicii sunt online, unele magazine au început să creeze spaţii speciale unde oamenii pot depune, căuta şi prelua hainele disponibile pentru închiriere.

Riscul este ca aceste servicii de închiriere să atragă bugetele de cheltuieile dinspre vânzările tradiţionale de haine, într-un sector unde modificarea comportamentelor de cumpărare şi scăderea preţurilor au redus la jumătate procentajul cheltuit pentru haine de un consumator american mediu în ultimii 30 de ani. Aceasta în condiţiile în care magazinele fizice se confruntă deja cu concurenţa online din partea unor jucători precum Amazon.

Citește și: Cristian Tudor Popescu și-a ieșit din minți! ‘Un carnaval macabru. Pe vremea lui Ceaușescu se făcea lucrul ăsta frecvent’

Potrivit unui studiu realizat de firma de consultanţă Coresight Research, numărul de magazine închise de la începutul anului şi până acum l-a depăşit pe cel înregistrat pe întregul parcurs al anului 2018.

Piaţa americană de închiriere de articole de îmbrăcăminte, excluzând costumele, avea o valoare de un miliard de dolari în 2018, mai puţin de 1% din piaţa totală de articole de îmbrăcăminte, potrivit GlobalData. Însă aceleaşi date arată că piaţa de închiriere de haine a crescut cu 24% în 2018 faţă de un avans de doar 5% pentru piaţa totală de articole de îmbrăcăminte.

Platformele de închiriere cumpără hainele angro de la branduri însă multe dintre ele introduc şi modele de partajare a veniturilor conform căruia platformele permit brandurilor să încarce articole în vederea închirierii şi apoi ele se ocupă de curăţare şi livrare în schimbul unei părţi din venituri.

Tiarra Phillips, o studentă de 18 ani dintr-un mic oraş din Georgia, sudul SUA, spune că plăteşte 69,95 dolari pe lună pentru abonamentul ei de închirere de haine oferit de lanţul Express. Tiarra Phillips spune că nu a fost niciodată într-unul din cele 600 de magazine fizice din reţeaua Express, dar că a închiriat o gamă largă de articole. "Mi-au spus că nu trebuie nici măcar să le spăl, doar să le port şi să le trimit înapoi iar ulterior primesc o nouă cutie astfel că nu trebuie să fac nimic. Pur şi simplu pot să stau acasă" a spus Tiarra Phillips.