Mai mulţi koala, salvaţi din incendiile din apropiere de Sydney

Doisprezece koala au fost salvaţi din calea incendiilor care au izbucnit în apropiere de Sydney, au declarat marţi activiştii pentru mediu, pe măsură ce flăcările devastatoare s-au apropiat din ce în ce mai mult de habitatul acestora, informează marţi APP potrivit Agerpres.

Salvatorii au urcat în această săptămână în mai mulţi copaci pentru a recupera trei masculi adulţi, cinci femele adulte şi patru pui, al căror habitat este ameninţat de un incendiu care afectează 140.000 de hectare în Munţii Albaştri.Animalele salvate au fost transferate la grădina zoologică Taronga din Sydney până ele se vor putea întoarce în siguranţă în sălbăticie."Ne-am angajat să avem grijă de aceşti koala pentru a ne asigura că o parte din această diversitate genetică vitală din Munţii Albaştri poate fi păstrată şi că viitorul acestei specii emblematice este asigurat", a declarat Nick Boyle, un responsabil din cadrul grădinii zoologice amintite.Cel puţin trei milioane de hectare de teren au ars în acest sezon de incendii, mai multe zone extinse unde trăiau aceste mici mamifere fiind distruse.Zeci de koala au fost salvaţi în ultimele luni, însă mai multe sute de exemplare ar fi murit în urma incendiilor.Trei din cele cinci zone în care se află un "număr semnificativ de koala" au fost afectate de incendii în Munţii Albaştri, a indicat grupul pentru mediu Science for Wildlife."Aceşti koala sunt greu de găsit şi de capturat, ne-am fi dorit să salvăm mai mulţi, dar ne bucurăm că am putut salva acest grup", a declarat directoarea Science for Wildlife, Kellie Leigh.