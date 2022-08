Apelul Maiei Sandu către moldoveni: Știu că e greu în aceste timpuri, dar libertatea e mai importantă. Un popor fără libertate e la mila dictatorilor (Video)

Președinta Maia Sandu susține că în pofida inflației record din acest an, scumpirilor la majoritatea produselor și serviciilor, moldovenii au cu ce se mândri, de Ziua Independenței.

Într-un discurs susținut în Piața Marii Adunări Naționale, cu prilejul aniversării, șefa statului a răspuns la întrebarea „la ce servește libertatea și democrația dacă prețurile cresc și e mai greu de trăit?”, transmite Știri.md cu referire la unimedia.info.

„Adulții vor ce vor și copiii, doar că le spunem în cuvinte mai complicate – libertate, democrație, bunăstare, respect pentru drepturile omului, șanse egale, dreptate, securitate.

De fapt, vrem să fim fericiți, iar șansa de a fi fericit se poate împlini doar când nevoile noastre firești sunt asigurate, când mergi la culcare fără să-ți fie frică că noaptea ar putea cădea un obuz peste casa în care dorm oamenii dragi ție, când nicio mamă nu trebuie să-și ducă copiii departe de casă, în altă țară, pentru a-i proteja, când tații se duc la lucru, nu la război, când poți spune ce crezi, fără să ai de suferit din cauza asta, când nu ajungi la închisoare pentru că pledezi pentru pace și te opui războiului sau pentru că critici guvernarea, când nu ești nevoit să vorbești în șoaptă, în casa ta, când statul tău te apără și te ajută, când statul prețuiește viața fiecărui cetățean al său.

Da, veți spune, și când avem bani suficienți ca să trăim demn. Însă ca oamenii să poată câștiga salarii bune, țara trebuie să fie puternică și democratică. Puternică pentru a apăra cetățenii de cei care ar vrea să le facă rău și democratică, ca să țină cont de nevoile cetățenilor. Doar într-o țară democratică, oamenii pot alege ce e mai bine pentru ei, doar într-o țară liberă, statul lucrează pentru popor.

Înțelegem importanța libertății doar când o pierdem, ca și pe cea a sănătății, de ambele trebuie să avem grijă. O societate liberă și democratică nu va permite niciodată ca o mână de persoane să se îmbogățească pe nedrept, pe spatele oamenilor sau ca hoții să rămână nepedepsiți, sau ca cineva să-și bată joc de copiii săi.

În democrație, oamenii au aceeași valoare și sunt deopotrivă respectați. Un om, un popor liber va alege pentru el o viață mai bună, nu una mai rea. Un popor fără libertate va fi ținut la mila conducătorilor autoritari. Nimeni nu a devenit vreodată prosper fiind închis în temniță”, a declarat Maia Sandu, în PMAN.

„Moldovenii nu au nevoie să le spună cineva ce vor și cum să trăiască, noi am ales libertatea, ca pe o dorință limpede de a ne decide soarta singur, de a ne apăra demnitatea și drepturile, de a fi fericiți la noi acasă. Avem nevoie de ajutor ca să ne îndeplinim visul cerem acest ajutor de la lumea democratică, de la țările care-i respectă cetățenii și care își doresc ca toate popoarele să conviețuiască în pace și bună înțelegere.

Am încredere că vom reuși, pentru că am ales să reușim. Atunci când am ales libertatea, am ales să reușim, am ales să contăm, pentru că asta înseamnă un stat democratic european, un stat în care omul contează și este pe primul loc. Tu contezi, familia ta contează, dorințele tale contează, când ai altă opinie contează, reușitele tale contează”, a mai adăugat acesta.

Dacă unii vor întreba „la ce vă servește libertatea și democrația dacă prețurile cresc și e mai greu de trăit?”, vom răspunde cu încredere: Libertatea noastră ne face mai puternici, ne dă voce, demnitate și putere, ne face să stăm drepți, să nu ne temem și să judecăm după interesul nostru propriu, nu după dictatul cuiva din afară. Fiind liberi, avem curaj, avem alegere și avem o comunitate de prieteni care ne sunt alături Războiul se va termina, iar noi vom ieși din aceste crize mai puternici, mai rezistenți, mai înțelepți”, a punctat șefa statului.