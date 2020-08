Marcel Ciolacu, atac la Guvernul PNL, de pe scena Congresului: Până aici! Se împrumută cu 1000 de euro pe secundă

Candidat la șefia PSD, Marcel Ciolacu, a lansat un atac extrem de dur la adresa Guvernului PNL, de pe scena Congresului. Ciolacu a spus că Ludovic Orban a depășit orice limită și trebuie demis prin moțiune de cenzură.

”Sunt de 30 de nai în PSD și sunt mândru de asta. De fiecare când am fost la guvernare am luat măsuri economice corecte, care au generat creștere economică. Vreau cu toții să fim mândri cu toții că facem parte din partidul care a pus oamenii pe primul loc. Vreau să fim mândri că am rezistat în fața lui Klaus Iohannis și a camarilei lui, care au avut tot timpul un singur scop: dispariția PSD.

Vreau să vă mulțumesc că în fața crizei sanitare v-ați mobilizat și ați ajutat oamenii.

Toate guvernările de dreapta au făcut rău românilor, dar guvernarea Orban a depășit orice limită. Acest Guvern se împrumută cu 1000 de euro pe secundă, dar la români n-a ajuns niciun leu. Raportul Curții de Conturi și anchetele DNA dovedesc acest lucru! Până aici! Un Guvern care fură, un Guvern care apără interlopii și pedofilii, un Guvern care încalcă legea, un Guvern care nu respectă legea și nu crește pensii și salarii, un astfel de Guvern trebuie să plece!”, a spus Marcel Ciolacu.