Marcel Ciolacu, după ce Klaus Iohannis le-a cerut românilor să nu voteze candidații PSD: 'Ați schimbat haina de președinte cu uniforma de agent-șef al PNL'

Marcel Ciolacu a afirmat că preşedintele Klaus Iohannis s-a transformat definitiv în „agent-şef” al PNL. Liderul PSD l-a întrebat pe şeful statului când a minţit, atunci când spunea că nu va ezita să introducă starea de urgenţă, dacă va creşte numărul de infectări cu noul coronavirus sau acum când neagă această realitate chiar înaintea alegerilor. „Poporul român are o vorbă: «Minciuna stă cu Rege la masă»! Azi, din păcate, Minciuna stă la Cotroceni şi a devenit Preşedinte”, i-a mai transmis preşedintelui României Marcel Ciolacu.

„Constat cu tristeţe, domnule Iohannis, că aţi schimbat definitiv haina de Preşedinte al României cu uniforma electorală de Agent-Şef al PNL. Nu vă interesează nivelul de trai al românilor, ci mai degrabă sărăcirea populaţiei până în punctul în care singurii stăpâni ai ţării vor fi doar marii îmbuibaţi de la PNL. Nu majorarea pensiilor conform legii, ci austeritatea pe care o promovezi dumneata, domnule Iohannis, este de domeniul trecutului! Românii s-au săturat să audă că nu sunt bani şi că e criză, dar să vadă că guvernarea liberală toacă banii ţării pe mii de contracte supraevaluate”, a scris Marcel Ciolacu miercuri pe Facebook.

Acesta a adăugat că tot regimul lui Klaus Iohannis şi al PNL este construit pe o continuă contradicţie între vorbe şi fapte.

„Tot de domeniul trecutului sunt şi butaforiile la care participaţi, cu vizite pe la obiective de infrastructură gen cioturi de autostradă şi linii ferate de 3 kilometri, în vreme ce execuţia bugetului pe zona de investiţii abia atinge 40%! Tot regimul vostru se clădeşte pe o continuă contradicţie între vorbe şi fapte”, a completat Ciolacu.

Liderul PSD l-a întrebat pe şeful statului „când ai minţit, domnule Iohannis?”

Când spuneai că nu vei ezita să introduci iar starea de urgenţă, dacă va creşte numărul de cazuri sau acum, când negi realitatea, fix înainte de alegeri? La fel ai negat şi înainte de prezidenţiale că nu vei anula majorarea din Legea pensiilor şi a văzut tot poporul cum, alături de Orban şi gaşca lui, i-aţi minţit in faţă pe cei vârstnici, majoritatea cu pensii sub 2.000 de lei! Când le spuneţi, oare, adevărul românilor? Când Ministerul Educaţiei transmite o circulară inspectoratelor şcolare, decretând urgenţa trecerii la predarea online sau când negi senin acest scenariu? Când ministrul Sănătăţii vorbeşte degajat despre posibilitatea unui nou «lockdown» sau când revine şi spune că nu îl ia în calcul? Poporul român are o vorbă: «Minciuna stă cu Rege la masă»! Azi, din păcate, Minciuna stă la Cotroceni şi a devenit Preşedinte!”, a conchis Marcel Ciolacu.

Președintele Klaus Iohnnis a lansat, miercuri, un nou atac la PSD cu doar patru zile înainte de ziua alegerilor, spunând că „iresponsabilitatea PSD (...) aruncă România în criză prelungită”, iar unii competitori electorali recurg la practici „retrograde”.

Iohannis a spus că introducerea stării de urgenţă este ultima soluţie la care speră că nu va trebui să apeleze. El a acuzat PSD de iresponsabilitate prin adoptarea în Parlament a rectificării bugetare pe acest an cu amendamentul ca pensiile să fie majorate cu 40%. Şeful statului a mai spus că agenţiile de rating ne vor retrograda şi riscăm să pierdem 3 miliarde din fonduri europene, dacă luăm astfel de măsuri bugetare care contravin tratatelor UE.