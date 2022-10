Marcel Ciolacu: Este convenit foarte clar că pensiile vor crește cu minimum 10% de la 1 ianuarie 2023

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marți, la România TV, că discuția despre procentul cu care vor crește pensiile de la 1 ianuarie 2023 pleacă de la o majorare de cel puțin 10%.

„Avem o lege in care se spune ca toate pensiile se indexeaza cu inflatia. Din punctul meu de vedere aceasta lege trebuie respectata si vii cu 5,2% cat a fost inflatia pe anul trecut. Mai avem o lege care spune ca marim toate pensiile cu 40% si vezi unde te incadrezi cu bugetul. Ce este convenit foarte clar in acest moment, ca nu va fi o marire mai mica de 10%, plecam de la un minimum 10%, efortul bugetar este de 11 miliarde lei, de aici plecam. Exclus sa fie cei 10% in doua trepte”, a declarat Ciolacu.