Marcel Ciolacu, înaintea Congresului PSD: Aseară mi-a venit mai greu somnul și am citit din Ion Cristoiu. Este un moment de răspântie

Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, consideră că acest Congres al PSD este un moment de răspântie și arată că PSD are capacitatea de a se adapta. Ciolacu a explicat că azi noapte nu a avut somn și a citit editorialul lui Ion Cristoiu dându-i dreptate în tot ceea ce a spus despre PSD.

”Este un eveniment special al PSD, chiar dacă Congresul nu mai este în modul clasic, fizic, este un Congres 90% online, normal că aseară mi-a venit mai greu somnul și am citit editorialul maestrului Cristoiu și are dreptate în tot ceea ce a scris. PSD are capacitatea de a se adapta noului și de a fi deschizător de drumuri. Ne bucurăm că PSD va fi un etalon de organizare a unui Congres online. Avem nevoie de o nouă conducere aleasă de colegii mei.

Anul viitor va avea loc un Congres ordinar, cu alegeri de la bază în sus.

Sunt ferm convins că este un moment de răspântie atât pentru viața internă de partid a PSD, cât și pentru întreaga clasă politică românească.”, a spus Marcel Ciolacu.