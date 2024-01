Marcel Ciolacu lansează cele mai dure critici la adresa lui Nicolae Ciucă, de la formarea coaliției/ Video

Premierul Marcel Ciolacu a lansat cele mai dure critici la adresa liderului PNL, Nicolae Ciucă, de la formarea coaliției PSD-PNL. Ciolacu are 2 lucruri de reproșat celor de la PNL și lui Nicolae Ciucă: faptul că-și asumă liberalii intrarea în Schengen și faptul că Nicolae Ciucă nu a stat alături de premier în momentul protestelor fermierilor și transportatorilor.

Criticile lui Marcel Ciolacu vin în contextul în care, înaintea rotativei guvernamentale, au avut loc protestele profesorilor. Atunci, Ciolacu a acceptat să amâne preluarea mandatului de premier și a fost prezent la toate negocierile cu profesorii de la Guvern.

„Cu adevărat, am şi eu gusturi amare, cum le aveţi şi dumneavoastră, cum le are şi Mihai Tudose. Ştiţi, victoria are întotdeauna mulţi părinţi. înfrângerea deodată devine orfană. Aşa e în politică. Cea mai mare realizare a mea ca premier şi a Guvernului României în integralitatea sa, indiferent dacă suntem de la PSD şi PNL, este faptul că într-o perioadă foarte scurtă, când nimeni nu mai credea, am reuşit această intrare parţială în spaţiul Schengen, dar până la a se lăuda toată lumea cu această realizare e drumul lung. Este o realizare a Guvernului României şi e suficient.

Mi-aș fi dorit și eu ca în această perioadă să avem ședințe de coaliție de 3 ori pe zi, dar la greu nu se poate. Oamenii care au ieșit în stradă și au protestat au avut dreptate.

Îmi cer scuze, poate și echipa mea ar fi trebuit să anticipeze mai rapid problemele. Eu am pretenții de la PSD, de la oamenii din jurul nostru, iar acei oameni au avut dreptate să protesteze. Chiar dacă miniștrii au prins banii în buget, oamenii nu au mai crezut, nu au mai avut răbdare. Agricultorii nu au crezut că putem să adoptăm toate aceste măsuri, pe care le-am adoptat în 2 ședințe de Guvern și vom mai adopta alte măsuri în ședința de Guvern viitoare”, a spus Marcel Ciolacu.