Marcel Ciolacu: Nicușor Dan nu este prost, dar este foarte indolent! A vândut iluzii și minciuni

Premierul și liderul PSD, Marcel Ciolacu, susține că actualul primar al Capitalei, Nicușor Dan, ”nu este prost, dar este indolent”. Ciolacu îl acuză că nu are un plan pentru București și nici nu se consultă cu Guvernul sau cu primarii de sector din București pentru a face un plan de investiții.

”Nu se poate în 4 ani de zile să nu ia tu o întâlnire cu primarii de sector, să-i întrebi și tu ce fac fiecare, ce plan are fiecare. De un an de zile sunt prim-ministru și nu am avut o întâlnire cu primarul Capitalei. Cum se poate așa ceva? Cum să faci un plan integrat?

Omul este indolent, nu este prost, dar este indolent. Nu are curaj absolut deloc. Să vină Nicușor Dan să spună ce a făcut, să vină și doamna Firea, va spunea și ea ce a făcut.

A tot povestit cum s-a bătut el cu mafia imobiliară. Păi spune, domnule, cine sunt ăia!? El a câștigat alegerile prin miniciună, prin vândut iluzii și nu a făcut nimic. Noi vorbim despre bănci rupte, despre copaci căzuți, în loc să vorbim despre un proiect pentru București.

Am auzit de la Robert Negoiță că se dă la mica publicitate anunț și se cer bani pentru a-i lua pe oameni în spațiu la Sectorul 3 și Sectorul 4, pentru a-și duce copiii la o școală mai bună. Nu e normal așa ceva!”, a spus Marcel Ciolacu, în cadrul emisiunii ”Punctul culminant”, de la România TV.