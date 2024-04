Marcel Ciolacu nu regretă că a ținut-o blocată pe Gabriela Firea în cursa pentru București: 'Nu am greșit / În acel moment doream să construim'

Dacă pentru proiectul candidatului comun independent și-a asumat eșecul, Marcel Ciolacu a declarat miercuri, la România Tv, că în raport cu Gabriela Firea nu a greșit.

„Nu (n.red - am greșit). Deciziile cu dna Firea le-am luat împreună. I-am mulțumit public la dvs în emisiune. Da, și cea de necandidatură. În acel moment doream să construim. (...) E o războinică Gabi. E un om de construcție, are capacitatea de a coordona”, a spus Ciolacu.

Victor Ciutacu l-a întrerupt cu următoarea remarcă: „da, dar propriul ei partid a ajuns la concluzia că indiferent cât de om de construcție e, nu merge să candideze la primărie”.

Ciolacu a continuat: „Noi coaliția am luat o hotărâre. Repet, după ce am văzut că acea hotărâre bună, rea cum a fost...după ce am văzut că decizia este una greșită am avut capacitatea să discut cu dna Firea și să luăm decizia împreună”.