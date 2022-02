Marcel Ciolacu s-a luat cu mâinile de cap: azi dimineață am văzut cifrele

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, susține că a consultat, împreună cu specialiști din Guvern și din PSD, cifrele privind prețurile la energie. El arată că, în acest moment, în România sunt prețuri mai mari la energie decât în Germania.

”În primul rând, înlocuirea o face primul ministru sau propunerea o face primul ministru în cadrul coaliției. Nu s-a întâmplat, până acum, acest lucru (schimbarea miniștrilor n.r.). Domnul Cîțu ar trebui să rămână în zona de construcție și să rămânem în zona așteptărilor românilor. Avem această creștere a prețurilor la energie și românii așteaptă să o rezolvăm. Toate creșterile de prețuri vin ca urmare a creșterii prețurilor la energie și liberalizarea pieței, într-un moment total neinspirat. Pe lângă că s-a făcut într-un moment total neinspirat, nu s-a anticipat că se va ajunge în această situație. Azi dimineață, împreună cu specialiștii din Guvern am văzut cifrele și în acest moment energia din România este mai scumpă decât în Germania. Este adevărat și în Bulgaria, și în Cehia este aceeași situație. Peste tot s-au luat măsuri și trebuie să luăm măsuri (...) Așa am stabilit cu premierul ca până la ședința de coaliție, sper ca mâine vom avea această ședință, domnul ministru Popescu va veni cu soluții pe termen scurt și pe termen lung. Noi, la PSD, am stabilit soluțiile pe care le avem noi, dar vom veni cu ele în coaliție după ce ministrul Popescu va prezenta măsurile lor în coaliție.”, a spus Marcel Ciolacu, la Antena 3.