Marcel Ciolacu solicită 'un mecanism pentru a ajuta statele membre care se învecinează cu Ucraina'

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, anunță într-o posate pe Twitter, că a cerut, în discuţia cu preşedintele Consiliului Naţional al Austriei, Wolfang Sobotka, ca Uniunea Europeană să instutie un mecanism de asistenţă pentru statele care se învecinează cu Ucraina.

„Am cerut un mecanism special al Uniunii Europene pentru a ajuta statele membre care se învecinează cu Ucraina”, anunță pe Twitter Marcel Ciolacu.

Președintele Camerei Deputaților precizează că a făcut această solicitare în discuția sa cu cu Wolfgang Sobotka, președintele Consiliului Național al Republicii Austria.

„Suntem solidari cu Ucraina și ne exprimăm întregul nostru sprijin pentru poporul ucrainean”, conchide Ciolacu.

I called for an ????????#EU special mechanism to assist Member States bordering Ukraine ???????? in my conversation with Wolfgang Sobotka president of the ???????? National Council @OeParl.

We stand in solidarity with Ukraine & express our full support for the Ukrainian people. pic.twitter.com/BtozZK4WSY