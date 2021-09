Liderul PSD, Marcel Ciolacu, spune că demiterea Guvernului înainte de Congresul PNL ar fi putut produce o situație fără precedent dacă CCR ar invalida procesul.

„Îl dăm jos pe Cîțu, țara are nevoie de premier. Îl pun pe Orban premier. Va dati seama ce circ am fi avut in Romania sa fi avut doi premieri, Citu si Orban, pe amandoi deodata? Ambii sa fi mers la Congres premieri?”, a spus Ciolacu.