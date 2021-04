Marfă proaspătă la DNA și DIICOT: o clinică medicală acuză autoritățile din București că nu raportează cazurile de Covid-19

Clinica ”OK Medical” a depus plângeri penale la DIICOT și DNA împotriva Direcției de Sănătate Publică a Municipiului București și îi acuză pe aceștia că nu bagă în sistem cazurile de Covid-19 care sunt semnalate în urma testelor efectuate la clinică.

CONSULTAȚI AICI PLÂNGEREA LA DNA

CONSULTAȚI AICI PLÂNGEREA LA DIICOT

„OK Medical a formulat si transmis astazi, 01.04.2021, doua plangeri penale impotriva angajatilor DSPMB. Plangerile au fost inregistrate la DIICOT si DNA si au in vedere savarsirea mai multor infractiuni posibil savarsite de angajatii DSPMB inclusiv infractiunile de abuz in serviciu si zadarnicirea combaterii bolilor,

Totodata astazi, 01.04.2021, Compania a transmis si catre Ministerul Sanatatii o adresa de clarificare a situatiei din cadrul DSPMB, institutie care refuza sa indeplineasca obligatiile legale impuse prin Ordinul nr. 2.240 din 30 decembrie 2020 emis de Ministerul Sanatatii.

Mentionam ca incepand cu luna februarie 2021 si pana la data depunerii plangerilor, in mod abuziv si nelegal un numar de aproximativ 3000 de pacienti nu au fost introdusi de angajatii DSPMB in aplicatia CORONA FORMS, pacientii fiind raportati de catre institutia noastra conform prevederilor legale.

Aceasta actiune nelegala a angajatilor DSPMB a generat si genereaza o serie de efecte: raportarea eronata a numarului de persoane infectate cu SARS-CoV-2, neinstituirea obligatiei de izolare pentru pacientii depistati pozitivi, punerea in imposibilitate a pacientilor de a beneficia de concedii medicale, punerea in imposibilitate a pacientilor de a beneficia de ingrijiri medicale, prejudicii grave de imagine ale Companiei noastre etc.

Desi Compania noastra a depus mai multe solicitari de clarificare si solutionare a situatiei descrise si a purtat nenumarate discutii cu conducerea DSPMB in care ni s-a promis remedierea situatiei, Directorul DSPMB, Oana Nicolescu, nu a intreprins nicio actiune in acest sens, dimpotriva, directorul DSPMB a decis cercetarea disciplinara a medicilor epidemiologi din cadrul DSP, care, impreuna cu OK Medical, au propus masuri constructive de combatere a pandemiei, invocand motive nereale, nelegale, cu scopul de a intimida si de a ne forta sa renuntam la demersurile noastre legale, juste si corecte din punct de vedere epidemiologic.

De mentionat faptul ca recomandarile DSPMB cu privire la masurile restrictive aplicabile NU au respectat recomandarile epidemiologilor din cadrul DSPMB, ci au fost redactate de "specialisti" care NU sunt epidemiologi sau infectionisti.”, arată cei de la clinica OK Medical.