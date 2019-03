Maria Grapini cere SCHIMBAREA Constituției și îl SOMEAZĂ pe Klaus Iohannis: 'Trebuie să ceară în Consiliu intrarea în Schengen și anularea MCV'

Constituția României trebuie schimbată pentru ca noțiunea de trădare națională să aibă o cu totul altă accepțiune. O spune europarlamentarul Maria Grapini, care face și apel la președintele Klaus Iohannis să facă demersurile necesare pentru anularea MCV și intrarea României în spațiul Schengen.

"Ca sa aperi România de dubla măsura pe care o încearcă marii lideri europeni nu trebuie sa ai o anumită culoare politica,trebuie sa fii bun roman!

De aproape cinci ani combat in Parlamentul european prin sute de luări de cuvant si scrisori orice încercare de discriminare pe care o decid liderii politici a marilor tari si ai Comisiei.Din păcate alți romani cer discriminarea Romaniei!

Cred ca avem nevoie de modificarea Constituției pentru a defini clar ce inseamna Trădarea!Presedintele Romaniei trebuie sa ceara in Consiliu intrarea in Schengen si anularea MCV,o Invenție macovista ce nu este prevăzută in tratat!", scrie Maria Grapini pe Facebook.