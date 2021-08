Marian Petrache trage semnalul de alarmă: PNL merge pe sârmă subțire! Florin Cîțu nu are experiență politică

Fostul președinte al CJ Ilfov, Marian Petrache, trage un semnal de alarmă și arată faptul că liberalii merg pe o sârmă foarte subțire, iar faptul că Florin Cîțu nu are experiență politică ar putea dăuna partidului, în cadrul unor bătălii electorale.

”Ne spune Rares Bogdan ca nu mai merge cu “jos ciuma roșie” !

Rares așa este,nu mai merge din clipa in care am preluat guvernarea in noiembrie 2019. Cea mai buna dovada ca n-a mai mers este faptul ca,dacă in mai 2019 câștigam alegerile europarlamentare cu 4 procente peste PSD , in decembrie 2020 am pierdut alegerile cu 4 procente in spatele PSD. Noroc cu președintele Klaus Iohannis și mai ales cu faptul ca PSD nu a avut cu cine sa facă o majoritate. Azi,vedem și in analize și in sondaje, romanii nu mai au răbdare și vor un trai mai bun. Asta in condițiile in care nu poți sa spui ca economia nu merge,dar romanii vor ca procentele de creștere economică sa se regăsească și in buzunarele lor.

Acum este nevoie de multă munca și mai ales de multă pricepere. Nu mai e loc pentru analfabetii functionali și am avut și încă avem slava Domnului,nu mai este loc pentru experiențe noi. Este timpul profesioniștilor.

La cum stau lucrurile acum, este clar ca Florin Câțu va fi următorul președinte PNL.

Lipsa experienței politice a lui Florin Câțu poate fi un handicap mare atât pentru el cât și pentru partid. S-ar putea sa fie și un avantaj. Oricum, o perioada PNL va merge pe o sarma foarte subțire. Vom ajunge la mal!

Asta va depinde de Florin, dar și de cei din jurul lui.

Eu unul, sper ca da!”, scrie Marian Petrache.