Mariana Alexandru anunţă reconstrucţia DNA: 'Vă propun un DNA profesionist, performant şi credibil'

Cei cinci candidaţi la conducerea Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) susţin astăzi interviurile. Primul candidat intervievat este Mariana Alexandru, procuror cu peste 30 de ani vechime, cu dosare cu greutate instrumentate şi fără achitări. Aceasta a expus o serie de obiective concrete care au rolul de a asigura reconstrucţia DNA, atât la nivelul concret, de combatere a corupţiei prin instrumentarea de dosare, cât şi la nivelul imaginii instituţiei. "Domnule ministru, rezumând ce am expus anteriorm vă propun un DNA profesionist, performant și credibil", a afirmat Mariana Alexandru.

"Analiza pe care am realizat-o pe datele statistice din rapoartele de activitate ale DNA și din rapoartele Inspecției Judiciare mi-au permis să observ că activitatea direcției este în scădere. Dacă explicațiile privind cauzele acestui trend descendent al activității sub aspect cantitativ pot fi în general, unele obiective, cum ar fi reducerea numărului sesizărilor, pentru scăderea din punct de vedere calitativ nu pot fi acceptate astfel de explicații. În acest sens, este imperativ ca viitorul procuror șef să dispună anumite măsuri care să aibă un efect imediat în creșterea calității lucrărilor și eliminarea erorilor. Obiectivele pe care mi le-am propus au tocmai menirea de a reduce semnificativ riscurile unor asemenea erori si legea ne oferă instrumente necesare", a explicat procurorul.

Lista obiectivelor prezentate de Mariana Alexandru:

- degrevarea procurorilor șefi secție și a procurorilor șefi ai serviciilor teritoriale de activități de execuție, măsură care le va permite să se concentreze pe îndeplinirea la standardele de calitate necesare a atribuției principale fixată de legiuitor în sarcina lor și anume verificarea efectivă, iar nu formală a legalității și temeiniciei soluțiilor adoptate de procurorii din subordine, în special a rechizitoriilor. "Această măsură va reduce substanțial atât numărul cauzelor în care instanțele constată o instrumentare deficitară și pronunță soluții de achitare ori de restituire dar și a celor în care procurorii adoptă soluții de clasare netemeinice și nelegale", a afirmat Alexandru.

- verificarea, prin procurorii cu funcții de conducere ori procurori anume desemnați a respectării dispozițiilor legale care implică restrângerea exercițiului unor drepturi și libertăți.

- se impune o monitorizare atentă a cauzelor mai vechi de 1 an de la data primei sesizări și de 5 ani de la începerea urmăririi penale, dar și verificarea, pe calea controlului operativ curent exercitat de procurorii șefi de secție și procurorii șefi ai serviciilor teritoriale a măsurilor dispuse pentru reducerea stocului de dosare și respectării criteriilor obiective în raport de care se realizează prioritizarea.

- analiza volumului de activitate și a complexității cauzelor pentru a se stabili cu exactitate dacă resursele umane și materiale sunt suficiente pentru realizarea scopului instituției. "Dacă fenomenul fluctuației personalului are șanse reduse de a fi controlat, soluția viabilă pe care o propun este o repartizare echilibrată, pe criterii obiective, a dosarelor", a explicat procurorul.

- procurorii nou veniți în DNA să lucreze în echipă cu cei care au deja experiență pentru a se forma la standardele profesionale necesare muncii în această structură de parchet specializată.

- Întocmirea planurilor de anchetă în toate dosarele instrumentate de procurorii DNA.

- Verificarea individualizării actelor de urmărire penală și a termenelor de efectuare pentru ofițerii de poliție judiciară delegați.

- Inițierea unor acțiuni de control cu privire la conținutul ordonanțelor prin care procurorii delegă ofițerii de poliție judiciară să efectueze acte de urmărire penală.

- Consolidarea cooperării cu Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate.

- Analiza temeinică și profesionistă a informațiilor furnizate DNA pe căile legale, inclusiv a celor care provin de la instituțiile specializate în culegerea și prelucrarea informațiilor, pentru a fi identificate cele care au potențial din perspectiva valorii judiciare.

- Actualizarea bazei de date a Secției judiciare penale şi implementarea unor aplicații necesare simplificării activității acestei secții. "Am în vedere faptul că evoluțiile tehnologice au generat apariția pe piață și corelativ posibilitatea achiziționării unor softuri de inteligență artificială sau de analiză semantică apte să realizeze căutări complexe în baze de date foarte mari după criterii specifice prestabilite. Aceste noi instrumente de lucru, ar facilita și dinamiza eforturile procurorilor de identificare a practicii judiciare neunitare dar și în realizarea unor aplicații informatice foarte utile în care să fie implementate după criterii specifice ,spre exemplu date referitoare la viciile de procedură descoperite de instanțe în cauzele penale cu care au fost sesizate", a maia firmat Mariana Alexandru.

- O relație deschisă cu mass media, atât cât ne permit natura anchetelor și noul ghid de comunicare adoptat de CSM. "Auzim tot mai des în ultima vreme că justiția nu se face la televizor dar cu siguranță nici ocult. Trebuie să găsim acel echilibru în protejarea valorilor fundamentale, respectiv protecția vieții private și de familie, dreptul la imagine, caracterul nepublic al urmăririi penale, prezumția de nevinovăție, imparțialitatea actului de justiție și informarea publică", explică procurorul.

- Implementarea recomandărilor din rapoartele MCV, precum și a celor cuprinse în rapoartele GRECO . Este necesar ca împreună cu Parchetul General și CSM să identificăm și utilizăm cele mai eficiente instrumente pentru apărarea independenței și reputației profesionale a procurorilor.

"Îmi propun ca prin experiența pe care am dobândit-o, prin rezultatele de excepție obținute în întreaga activitate și prin probitatea morală de care am dat dovadă în cei peste 30 de ani ca procuror să reprezint o garanție că DNA va fi o instituție performantă. Domnule ministru, rezumând ce am expus anteriorm vă propun un DNA profesionist, performant și credibil. Am certitudinea că lupta împotriva corupţiei la nivel înalt nu se poate duce decât cu procurori de nivel înalt, atât pe palierul de execuție dar mai ales pe cel de conducere", a concluzionat Mariana Alexandru.