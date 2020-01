Mariana Alexandru, candidat la şefia DNA: 'Cred cu tărie ca etapa experimentelor trebuie sa înceteze' (VIDEO)

Cei cinci candidaţi la conducerea Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) susţin astăzi interviurile. Primul candidat intervievat este Mariana Alexandru, procuror cu peste 30 de ani vechime, cu dosare cu greutate instrumentate şi fără achitări. Aceasta a făcut apel la finalizarea "etapei experimentelor". "Procurorii cu experiența trebuie sa se implice în formarea generației următoare", a afirmat procurorul.

"Sunt procuror de peste 30 de ani, mi-am desfășurat activitatea la structuri de parchet de toate nivelele, inclusiv la ambele parchete specializate, DNA și DIICOT.

Prima funcție de conducere, pe care am ocupat-o timp de 6 ani, a fost cea de procuror inspector la PCA CV unde am efectuat controale de fond și tematice la parchete, verificând mii de dosare soluționate de procurori și infirmând soluțiile nelegale și netemeinice.

În anul 2005 am fost numită în funcția de procuror la DNA. Timp de 9 ani, m-am aflat în prima linie a luptei împotriva fenomenului corupției la nivel înalt. Împreună cu echipa pe care am creat-o, am soluționat unele dintre cele mai importante cauze. Activitatea mea a fost apreciată atât pe plan intern cât și de partenerii externi. Nu de puţine ori dosarele pe care le-am instrument fiind amintite în documentele elaborate de Comisia Europeană în cadrul Mecanismului de Cooperare şi Verificare.

În cei 9 la DNA, am ocupat succesiv funcțiile de procuror șef serviciu și am condus din poziția de procuror șef adjunct ambele secții operative din Direcția Națională Anticorupție.

În ceea ce priveşte calitatea activații mele, nicio persoană pe care am trimis-o în judecată nu a fost achitată definitiv de instanțe, acest lucru fiind valabil pentru întreaga mea carieră.

În toamna anului 2014 din motive independente de voința mea am părăsit magistratură pensionându-mă, iar în anul 2018, imediat ce aceste motive au încetat să existe, am formulat cerere de revenire în magistratură, iar plenul Plenul Consiliului Superior al Magistraturii mi-a aprobat revenirea.

În anul 2015 am fost selectată de Uniunea Europeană și am îndeplinit o misiune în Republica Moldova oferind procurorilor de la Parchetul Anticorupție sprijin tehnic de specialitate în soluționarea cauzelor de corupție, inclusiv a celei mai importante și complexe cauze de corupție la nivel înalt din tara vecină privind dispariția din băncile moldovenești a sumei de 1 miliard de dolari. După ce am finalizat această misiune, reprezentanții Republicii Moldova au solicitat iar delegația Uniunii a fost de acord sa îmi prelungească misiunea cu încă un an, timp în care am participat alături de procurori la elaborarea unor proiecte de legi privind organizarea și funcționarea procuraturii anticorupție contribuția mea fiind reprezentată de realizarea unui studiu comparativ între Direcţia Naţională Anticorupţie şi structurile similare din Republica Moldova. O parte dintre acestea au fost transpuse în actele normative privind procuraturile specializate.

Din iulie 2018 până în iunie 2019, la revenirea în sistem, am ocupat funcţia de consilier al procurorului şef DIICOT, ceea ce a reprezentat o mare oportunitate de a cunoaște și sprijini activitatea managerială de vârf la această structură specializată de parchet.

În luna septembrie 2019 am participat la procedura de selecție organizată de DIICOT, iar din 30 septembrie 2019 sunt procuror la Serviciul de combatere a criminalității informatice.

Am experiența și abilitățile necesare pentru redresarea activității Direcției Naționale Anticorupție. La creşterea încrederii cetăţenilor români, dar şi al partenerilor externi. Am receptat mesajul dumneavoastră de la declanșarea procedurii către procurorii cu experiența care pot aduce plus valoare in activitatea parchetelor.

Cred cu tărie ca etapa experimentelor trebuie sa înceteze, iar procurorii cu experiența trebuie sa se implice în formarea generației următoare. Profesia de procuror nu face parte din acele profesii unde te poți califica la locul de munca. Aceasta profesie se transmite, se învață de la cei care deja o stăpânesc, bineînțeles pe fondul unei pregătiri de baza solide. Nu doar in România sistemul judiciar este organizat de o manieră în care procurorului i se oferă o putere foarte mare. El poate iniția investigații, de multe ori intruzive în viată personala a oamenilor și întotdeauna cu un efect psihologic uriaș asupra persoanelor investigate și a familiilor acestora. De aceea greșelile trebuie să fie excepția si nu regula", a afirmat Mariana Alexandru.

La şefia DNA aspiră cinci candidaţi, printre care şi actualul şef Nistor Călin, dar şi Mariana Alexandru, Crin-Nicu Bologa, Camelia Elena Grecu şi Ionuţ Botnaru. Toate interviurile candidaţilor pentru şefia DNA au loc joi. Anunţul privind candidatul ales va fi făcut săptămâna viitoare.