Marina Almășan intervine în scandalul celulitei și al vergeturilor: Vedeta TVR îi ia apărarea lui George Buhnici

Marina Almăşan îi ia apărarea lui George Buhnici, cunoscutul vlogger care a generat un scandal online prin opinia sa despre celulită şi vergeturi la plajă. Vedeta TVR a avut curajul să îşi exprime public opinia contrară celei majoritare, concluzionând că Buhnici nu a comis nicio faptă gravă, încât să fie „linşat”.

Alături de mesaj, Marina Almăşan a postat şi o imagine cu ea, în costum de baie. Fotografia nu este de actualitate, a fost făcută în urmă cu aproximativ 15 ani, la Costineşti. Recunoaşte, însă, că astăzi nu ar mai avea curajul să se fotografieze într-o astfel de ipostază.

„“Celulitele lui Buhnici” – așa mi-am intitulat editorialul de astăzi, caruia i-am asociat o fotografie din arhiva. Are vreo 15 ani și mi-a facut-o Victor, într-una din vacanțele noastre “lucrative” de la Costinești. Ce mi-a venit? Pai…cum să ramân impasibilă la “vânzoleala mediatica”, generată de o postare pe blogul personal al unui coleg de breaslă? ( pe care, va jur, nu l-am întâlnit niciodată! ). Să nu va fie cu bănat, dar…m-am erijat puțin în “avocatul diavolului”.

… Pe jurnalistul Buhnici nu l-am cunoscut niciodată, deși înțeleg că împărțim aceeași meserie de foarte multi ani. I-am reținut, totuși, numele caci atunci când l-am auzit , în treacăt, de la televizor, mărturisesc că primul lucru care mi-a venit în gând a fost “buhă”, adică bufniță. Care este, se știe, un simbol al inteligenței. Și cu siguranță, nici omul nu e deloc un prost. Un om care înțeleg că reușește să adune în jurul lui , în online, peste un milion de alți oameni, nu e chiar de ici, de colo.

Zilele astea am auzit însă acest nume vânturat în mod obsesiv la televizor. “ Nah – mi-am zis – a apărut în sfârșit cineva care a reusit să mai mute atenția tuturor dinspre COVID, război și creșterea prețurilor, spre alt subiect “fierbinte”! Dar ce-a făcut omul nostru? A inventat vreun leac salvator? A doborât vreun record mondial? S-a detonat în fața Cotrocenilor? Și-a aruncat nevasta gravidă de pe Casa Presei?

Am butonat puțin telecomanda, dar din contextul franjurat nu prea mi-am dat seama de mare lucru : niște vedete ( îndoielnice, dupa părerea mea, dar bune de gură) pledau – unele, pentru dreptul de a ființa al femeilor rubensiene, altele – pentru modelul femeilor “libere de complexe” din alte țări ale lumii și care nu se jenează de colacii suprapuși în jurul taliei, plimbâ du-se nestingherite prin oraș, în colanți sau pantaloni scurți. Am încercat să descifrez, din comentariile celor din platou, ce anume provocase revolta generală. N-a fost chip și nici timp n-am avut de cercetat. Așa că am amânat pentru a doua zi…

Azi mi-am vârât nasul în presa zilei și m-am dumirit ce infracțiune făcuse omul : și-a spus părerea. Sinceră, nefardată, împachetată în riscul major – asumat sau chiar voit – de a-și atrage asupra lui “oprobiul public”. Dar cum și “publicitatea negativă” tot publicitate este, colegul meu de breaslă a măsurat ( cântărit! – în cazul nostru ) de 7 ori și a taiat o dată. În carne vie! De fapt, în “cărnurile” expuse pe taraba verii și aparținandu-le femeilor necomplexate.

Ce-a făcut numitul Buhnici? Le-a înțepat discret, cu limba-i ascuțită, pe rubensienele reprezentante ale sexului ( cândva) frumos , care, neținand cont de “imperfecțiunile” majore ale trupului, se expun în fața unor plaje întregi, în toată splendoarea celulitei și a kilogramelor lor, fără să aibă nicio reținere.

Cu riscul de a deveni oarecum “avocatul diavolului”, am să mă rățoiesc puțin la cei ce au sărit, la beregata lui Buhnici, ca mușcați de posterior. În primul rând, libertatea de expresie este la fel de valabilă ca și libertatea de a-ți expune epiderma la soare, indiferent de indicația acului de la cântar. Iar dacă ai blog, se presupune că de-asta l-ai facut: ca să-ți exprimi parerile personale.

In comerț este o vorbă : “Prost nu e cine vinde, ci cine cumpără”. Cine ne pune să citim ceea ce nu ne place? Suntem cumva mazochiști? Iar dacă nu ne place, e ca la televizor : doar că nu schimbi canalul , ci schimbi…blogul!

În al doilea rând, vă mărturisesc că, deși nu par, am fost dintotdeauna un munte de pudoare, chiar dacă împachetat în haina unui om de televiziune aparent tupeist. Prin urmare, convinsă fiind mereu că trupul meu adună destule hibe ( deși acum, dacă mă uit la fotografiile Trecutului, aș da oricât să fac schimb cu silueta mea de-atunci!), m-am “expus” mereu cu zgârcenie în public, considerând ( la fel ca și Buhnici, constat!) că lumea vine la mare ca să se bucure de frumos.

Nu de revărsări de slană și de acumulări de celulită. Băile mele de soare se întâmplau mai mereu pe la câte-o periferie de plajă, mai totdeauna în costum de baie întreg și invariabil la primele ore ale dimineții. Explicația mea oficială era că “atunci soarele e mai puțin nociv”. În realitate, uram să fie multă lume în jur, ca să nu devin “obiect de studiu” ( mai cu seamă după ce am devenit persoană publică).

Mai mult decât atât, fiecare “mers la mare” era precedat de câte-o cură de slăbire draconică, asociată unui program intensiv de gimnastică “home made”. Pe atunci nu se inventaseră încă “sălile”, dar cine mă împiedica să alerg , prin Parcul Floreasca, înfășurată în celofan pe sub treningul cât mai gros, astfel încât la întoarcerea acasă să constat de fiecare dată, cu satisfacție, că trupul meu a eliberat o căldare de apă?

…Deși nu sunt bărbat, ba chiar mă laud că aș fi o feministă înrăită, mă mai surprind și eu, deseori, privind la câte-o supraponderală al cărei număr de kilograme este invers proporțional cu cel al complexelor, cum își unduiește dramatic depozitele de grăsime din șoldurile care îi deformează colanții. Sau la câte un minijup din care explodează doi caltaboși consistenți, cocoțați pe tocuri de 10 centimetri, aparținand toate unei dudui parfumate, care nici măcar nu se sinchisește de crucile pe care și le fac cei din jur.

Da, și eu sunt de părere că persoanele complexate sunt niște suflete chinuite, dar nu trebuie nici confundată lipsa de complexe cu lipsa de bun simț si cu cea a măsurii.

Repet, nu-l cunosc pe George Buhnici ( acum știu că e bărbatul căsătorit cu o nevastă ce pare minoră – ei și ce-i rău în asta?!?) , dar toată vânzoleala asta mediatică ridicolă, generată de fumigena de vacanță slobozită de jurnalist pe blogul său, nu dovedește decât faptul că, deși nu ne dăm seama, canicula ne afectează profund, că e bine să nu mai stăm la soare fără șăpcuță și, poate mai mult decat orice, că , iată, lumea s-a plictisit de eternele “subiecte ale zilei” și e gata să transforme, cu poftă, orice țânțar în armăsar, în loc să-i dea un “fâs”, cu Autan.

P.S. Si ca să închei simetric, vă mai ofer unul din extrem de rarele instantanee în care m-a surprins, pe vremuri, Victor, într-una din vacantele noastre la Costinești.

…Acum n-aș mai risca!„, este mesajul Marinei Almăşan, postat pe pagina sa de Facebook.