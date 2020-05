Marius Şumudică a plecat în Turcia pentru a relua antrenamentele cu Gaziantep FK

Antrenorul Marius Şumudică a plecat, miercuri dimineaţă, în Turcia, unde antrenează echipa Gaziantep FK. El a subliniat că a plâns, deoarece este afectat de faptul că a trebuit să plece de acasă şi să stea 14 zile în izolare în Turcia, potrivit news.ro.

"De multă vreme nu am mai plâns atât ca în dimineaţa asta. Faptul că trebuie să plec de acasă, să mă izolez 14 zile în Turcia mă afectează. Dar n-aveam ce face. O să stau într-un campus universitar, unde nu o să am cablu TV. Dar mi-am luat la mine nişte filme. Deşi eu nu sunt cu filmele, mai mult cu popcorn-ul. Nu puteam să nu mă întorc la Gaziantep. Toată lumea trage să se joace la mijlocul lunii iunie. Vom sta în carantină, 14 zile nu ieşim de acolo. Eu aş vrea în momentul când ajung acolo să mi se facă testul, să văd dacă nu am avut, să fiu sincer. Stăm în carantină şi se fac testele după 14 zile. Am înţeles că acum ţi se ia doar temperatura. Oamenii m-au respectat foarte mult acolo şi e normal să mă comport şi eu la fel", a declarat Şumudică la aeroport.

Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 49: vine FOAMEA!

Vineri, vicepreşedintele Gaziantep FK, Muslum Ozmen, a declarat că echipa antrenată de Marius Şumudică îşi va relua pregătirile în data de 11 mai.

Muslum Ozmen a precizat că staful tehnic şi jucătorii care vin din străinătate vor rămâne 14 zile în carantină în cămine studenţeşti. “Nu avem nicio îndoială că vor fi găzduiţi în cele mai bune condiţii. Sper ca acolo unde vor sta jucătorii să aibă posibilitatea de a continua pregătirea individuală”, a adăugat oficialul clubului turc.