Mărturia unui pacient 'renăscut' după șase ani de boală, în urma unui transplant de rinichi

Bărbatul din Botoșani „renăscut” după șase ani de boală, în urma unui transplant de rinichi, povestește că singura sa șansă era să fie compatibil cu un donator în moarte cerebrală. Șansa i-a surâs la Iași, abia a cincea oară. În zona Moldovei sunt peste 400 de pacienți care așteaptă un rinichi, scrie Mediafax.

Constantin Bezede era de 6 ani pe lista de așteptare pentru un transplant de rinichi. Singura sa șansă: să fie compatibil cu un donator în moarte cerebrală.

În urmă cu șase ani s-a dus la medicul de familie pentru că nu se simțea bine și atunci a auzit prima dată de dializă, de insuficiență renală și de transplant de rinichi.

„La 31 de ani eu m-am îmbolnăvit. E o vârstă foarte fragedă. Nu am știut ce e aia dializa. Am muncit și din câmpul muncii m-am dus... Nu mă simțeam bine, mă luau crampe și am zis să merg la medicul de familie. Medicul de familie mi-a spus că trebuie să merg la nefrolog și am rămas pentru investigații. Mi-au spus să rămân până la ora 2. La ora 2 mi-au spus că nu mai plec acasă, deja ureea și creatinina erau mari. A doua zi dimineață mi-au pus cateter și m-au băgat în dializă”, povestește Constantin Bezede.

Primele trei luni au fost cele mai grele, își amintește bărbatul. Deși făcea dializă și i s-a explicat că are nevoie de un transplant, credea că e pe patul de moarte. De trei ori pe săptămână mergea la dializă, singura procedură care îl ținea în viață.

„Foarte greu, foarte greu a fost în primele trei luni pentru mine. Nu știam ce e cu mine, eram disperat, nu mă regăseam. Dacă nu știi ce înseamnă... Mă simțeam rău, că m-am echilibrat foarte greu, cam după un an și jumătate m-am echilibrat și am reușit să fiu în pas cu ceilalți pacienți. Eu nu știam ce înseamnă dializă, eu mă gândeam numai la moarte. Când am intrat în vestiar prima dată și m-a luat o doamnă infirmieră de mână, m-a întrebat dacă văd. Am văzut pe acolo tot felul de pacienți, alții râdeau, alții erau de 5 ani, de 7 ani. Eu mă gândeam că mai am vreo două zile și mor, nu mă gândeam că ajung să fac și transplant”, își amintește bărbatul.

Soarta i-a jucat feste, dar până la urmă a tras și lozul câștigător. De patru ori i-a sunat telefonul, fiind chemat la Iași, la analize. Primele dăți credea că nu mai ajunge până în capitala Moldovei și a sperat că este compatibil. Însă abia al cincilea drum a fost cel norocos. Unul dintre apeluri l-a primit chiar în ziua de 31 decembrie 2018, atunci însă nu a putut veni la analize pentru că avea o infecție la o măsea.

„Veneam cu speranțe, pentru că nu sunt omul care să îmi pierd curajul. Am spus, dacă era veneam și încă de cinci ori de acum încolo. Așteptam, eram foarte... De fiecare dată mă uitam la telefon, să fie încărcat, să am semnal, îl puneam să aibă semnal. În orice zi, orice oră, că duminică, că e luni, că e sărbătoare, că e Anul Nou, că e Crăciun primești telefon. Pe 31 ( n.r decembrie ) anul trecut am primit telefon, nu am putut veni că am avut o infecție dentară și nu am putut veni. Nu contează ce e. Domnii doctori își fac datoria”, spune Constantin Bezede.

Drumurile până la Iași nu l-au descurajat, deși singura lui șansă era un transplant de la un donator cadaveric, iar în ultimii ani, prelevările de la persoane aflate în moarte cerebrală au fost tot mai puține.

„Pacientul aflat pe lista de așteptare de la un donator cadaveric nu mai are nicio șansă. Această intervenție este ultima lui speranță, sunt câteva sute de pacienți care așteaptă și pentru care singura soluție este donarea de la un donator cadaveric, nu avem în schimb alte soluții pentru ei. Hemodializa ajută la prelungirea vieții, dar din păcate apar complicații asociate bolii și încet încet speranța de viață a pacientului se scurtează, după 5 ani de zile pe dializă pacientul are șanse foarte mici să mai fie transplantat", a explicat Ionuț Nistor, purtător de cuvânt al Spitalului CI Parhon, unitatea medicală în care se face, la Iași, transplanul renal.

Telefonul pe care îl aștepta atât de mult a venit pe 31 octombrie.

„La al cincilea telefon pe care l-am primit am zis că mă duc să fac analize și că mă întorc înapoi. Eram obișnuit. Primele dăți când veneam aici, parcă nu mai ajungeam. Aveam emoţii până îmi dădea rezultatul dacă suntem compatibili. Era foarte greu. Acum am zis că vin să fac analize și plec înapoi. Nu m-am gândit că o fi șansa asta așa de mare. Mi-au spus când m-au dus la masa de operații, în sală. Îmi zice , , zic, . Atât am reușit să îmi anunț fratele. La ora 6 jumate am intrat în sală, m-am urcat pe masă și de acolo.... am ieșit cu rinichi”, povestește Constantin Bezede.

Operația a fost un succes. În câteva zile, Constantin Bezede poate pleca acasă. Prelevarea realizată la Spitalul de Neurochirurgie din Iași a mai salvat trei persoane. Un bărbat de 33 de ani din Iași, care făcea dializă peritoneală de aproximativ un an și doi pacienți din Suceava, care aveau nevoie de transplant de cornee: un bărbat de 45 de ani și o femeie de 55 de ani.

„Nu este o premieră, dar este o situație care ne-am dori-o să fie mai frecventă la Centrul de Transplant de la Spitalul Parhon din Iași. Vorbim de o prelevare de la donator cadaveric, în care ambii donatori au rămas în Iași și în care doi pacienți aflați pe lista de așteptare din Iași și din Botoșani au primit o nouă șansă la viață. Vorbim de intervenții efectuate în paralel, vorbim de o echipă de peste 10 medici, plus un număr aproximativ egal de asistenți și personal medical care au ajutat ca aceste intervenții să fie posibilie”, a declarat Ionuț Nistor, purtător de cuvânt al Spitalului C I Parhon.

Pentru Constantin Bezede, decizia familiei femeii de 44 de ani a fost șansa unui nou început.



„În primul rând, aş dori să mulțumesc familiei care a donat organele, au pierdut un membru din familia lor, lucru care e foarte dureros, dar în schimb au câștigat alți membri prin ce au donat. Au salvat vieți. Așa mai este o șansă la o viață mai bună, că dacă nu s-ar dona organele ... suntem atâția care așteptăm pe lista de transplant, suntem foarte mulți pacienți și uite e o șansă”, spune bărbatul.

În ultima vreme, medicii din Centrul Regional de Transplant Iași s-au lovit de multe refuzuri ale familiilor celor aflați în moarte cerebrală, atunci când au întrebat dacă ar fi de acord cu donarea de organe.

„Cifrele arată că până în noiembrie, practic suntem la sfârșitul anului aproape, sunt 7 donatori cadaverici, șapte intervenții de la donator cadaveric, jumătate față de cifra de anul trecut și 11 intervenții de la donator viu, cifră similară cu anii anteriori”, a spus Ionuț Nistor.

Pe lista de așteptare, în zona Moldovei sunt peste 400 de pacienți care așteaptă un rinichi.