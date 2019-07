Mărturie sinistră din CASA GROAZEI: 'Mi-a zis să bag dubița cu spatele. Credeți-mă că și dacă nu știi ce s-a întâmplat, se simte'

Curtea în care Gheorghe Dincă le-a violat pe Luiza și pe Alexandra, și unde susține că le-a și ars cadavrele, precum și casa suspectului, sunt desprinse parcă dintr-un film de groază, a povestit la Antena 3 un bărbat care a intrat în casă la începutul anului, după ce Dincă o sechestrase pe Luiza, fata care a dispărut în primăvară.

„Casa parea din Familia Adams. (Gheorghe Dinca) mi-a zis sa bag dubita cu spatele. Cand a inchis portile, am vazut ca avea niste dulai mari, cred ca erau vreo 3. A tipat la ei foarte puternic si se cunostea ca il stiau de stapan. Prima camera de la parter era ca o magazie, erau gropi, era rascolit, parca cineva a pierdut ceva si cauta cu lopata. In unele parti era ciment, in unele parti era pamant. Urmatoarea camera avea un sant pe mijloc si niste scari. M-am gandit ca este un mecanic auto, asa parea, dar ca sa iesi de acolo trebuia sa escaladezi niste munti de pamant si pietre. Cei care au spus ca este casa groazei, credeti-ma, nu trebuie sa stii ce s-a intamplat, credeti-ma ca simti, sunt niste fiori...cainii aveau o privire care trecea prin tine”, a relatat bărbatul la Antena 3.

