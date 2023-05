Meciul Farul-Rapid: Cristian Săpunaru: Nu avem ce să mai zicem. Am fost penibili!

Cristian Săpunaru, jucătorul echipei Rapid, nu îşi poate explica ruşinea istorică din meciul cu Farul, disputat sâmbătă, la Ovidiu, scor 2-7, potrivit news.ro.

„Toată lumea e supărată! Nu avem ce să mai zicem. Am fost penibili. Nici nu ştiu ce să spun. Nu îmi găsesc cuvintele să vă dau explicaţii. Singura chestie care ar fi putut schimba soarta meciului a fost dacă marcam la 0-1, când am avut ocazii, dar nu am făcut-o şi a căzut cerul pe noi.

După cele două victorii eram cei mai buni, acum sunte cei mai proşti. Suportrii sunt singuri care merită felicitaţi. Acum trebuie să spălăm ruşinea cu Sepsi. Seara asta vreau să o uit cât mai repede. E o seară neagră pentru mine şi pentru toţi colegii mei! E destul de urât ce s-a întâmplat în seara asta”, a declarat Săpunaru.

Echipa Farul Constanţa a învins sâmbătă, pe teren propriu, scor 7-2, formaţia Rapid Bucureşti, în primul meci al etapei a 7-a din play-off-ul Superligii.