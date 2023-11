Medic cardiolog avertizează: Consumul excesiv de sare în România este dezastruos pentru sănătate

Şeful Secţiei de Cardiologie de la Spitalul Universitar Bucureşti, medicul primar cardiolog Dragoş Vinereanu, a declarat că ceea ce este dezastruos în România este consumul excesiv de sare şi a menţionat că într-o ţară din zona de risc mic în privinţa bolilor cardiovasculare este de şase grame pe zi, iar în România este de 20 de grame pe zi.

Dragoş Vinereanu a declarat joi, la Maratonul bolilor cardiovasculare, de la Medika TV, că tot ceea ce cumpărăm din magazinele din România are un conţinut foarte mare de sare şi de zaharuri, conform news.ro.

“Ceea este dezastruos în România, şi am atras atenţia de foarte multe ori, este consumul excesiv de sare. Tot românul mai pune un pic de sare că nu are mâncarea gust. Ştim asta. Sarea în bucate era de pe vremuri (...) Trebuie să ţinem cont că dacă vă uitaţi cu atenţie tot ceea ce cumpărăm din magazinele din România are conţinut foarte mare de sare şi de zaharuri. Adică, sunt două probleme pe care ar trebui să le reglementăm la nivel naţional, într-un fel, fiindcă toate aceste lucruri aduc în plus sare. Consumul de sare mediu într-o ţară din zona de risc mic în ceea ce priveşte bolile cardiovasculare e în jur de şase grame pe zi. Cât credeţi că e în România? Douăzeci. Vorbim de nişte cifre imense”, a afirmat şeful Secţiei de Cardiologie de la Spitalul Universitar Bucureşti.

El a precizat că un regim de viaţă sănătos este cel bazat pe dieta mediteraneană şi a precizat că aceasta nu se suprapune în vreun fel cu dieta românească.

“Producătorii ştiu şi îşi urmăresc interesul. Interesul lor e să vândă şi ca atare fac alimente sărate, că alea plac. Sărate, dulci şi grase. Aici e marea problemă. Dacă ne referim la un regim de viaţă sănătos, ştim că un regim de viaţă sănătos este cel bazat pe dieta mediteraneană. Şi acest lucru este demonstrat şi supra-demonstrat la nivel populaţional prin studii mari. Dieta mediteraneană - dieta românească. Se suprapun în vreun fel? De niciun fel, nimic”, a mai declarat Dragoş Vinereanu.

El a adăugat că grăsimile saturate sunt cele mai rele pentru sistemul circulator.

“Prăjim în uleiuri saturate, în grăsimi saturate, grăsimile care sunt cele mai rele pentru sistemul circulator, care se depun în vase şi determină arteroscleroza”, a mai explicat Dragoş Vinereanu.