Medicii răstoarnă ipoteza Israelului, după explozia de la spitalul din Gaza: au mai tras 2 rachete de avertisment/ Video

Subsecretarul Ministerului Sănătății, Yousef Abu al-Rish, a declarat că spitalul a fost atacat pentru prima dată sâmbătă seara. O zi mai târziu, armata israeliană l-a sunat pe directorul spitalului și i-a spus: "V-am avertizat ieri cu două obuze" și a cerut evacuarea unității, potrivit lui Abu al-Rish.

Vorbind la o conferință de presă înconjurat de cadavrele victimelor, Abu al-Rish a prezentat fotografii ale munițiilor explodate și ale pagubelor pe care le-au lăsat.

"Singurul loc din lume în care oamenii sunt avertizați cu obuze de artilerie este Fâșia Gaza", a spus el.

