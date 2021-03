MedLife vrea să semneze un nou credit sindicalizat de 40 milioane euro

Sistemul Medical MedLife a anunţat vineri că vrea să semneze un nou credit sindicalizat de 40 milioane euro, discuţiile fiind deja avansate cu băncile, pentru a continua planurile de achiziţii şi investiţii greenfield. De asemenea, grupul va investi între 3 şi 5 milioane euro pentru amenajarea unui nou laborator de biosecuritate III unde va lucra pentru prima dată cu virusuri vii, terenul şi o parte din clădiri fiind deja achiziţionate, iar noua unitate urmează să fie adiacentă laboratorului central al grupului.

"Sistemul Medical MedLife, liderul pieţei de servicii medicale private din România, anunţă intenţia de a-şi majora facilităţilor existente cu 40 milioane de euro prin semnarea unui credit sindicalizat, discuţiile fiind deja avansate cu băncile. În funcţie de oportunităţi, la această majorare se vor adăuga, după caz, şi alte lichidităţi importante ale companiei. Sindicatul de bănci care ar urma să semneze noul credit este format din Banca Comercială Română, în calitate de coordonator, aranjor principal, agent de documentaţie, agent de facilitate şi garanţii şi finanţator, BRD Groupe Société Générale, Banca Transilvania şi Raiffeisen Bank, în calitate de aranjori principali şi finanţatori", a anunţat grupul, potrivit news.ro.

Noile fonduri vor fi dedicate consolidării şi extinderii grupului la nivel naţional, prin dezvoltarea de unităţi medicale, precum MedPark, unde pacientul să beneficieze de o abordare 360 de grade atât din punct de vedere al complexităţii actului medical, cât şi al calităţii serviciilor adiacente.

"Accent major va fi pus şi pedezvoltarea programelor şi proiectelor în context pandemic, proiecte ce ţin de zona de prevenţie, oncologie şi radioterapie medicală, tehnologizare şi digitalizare, obiectivul principal fiind nevoile pacientului 2021, trecut sau nu prin infecţia COVID-19, care are grijă de sănătatea lui şi care doreşte să-şi rezolve nevoile eficient, rapid şi sigur", precizează MedLife.

Potrivit reprezentanţilor companiei, suma nu este destinată finalizării achiziţiilor în curs, pentru care MedLife dispune de lichidiţăti suficiente. Totodată, compania îşi propune să continue demersurile de cercetare, şi chiar să le intensifice prin noi investiţii în noul an.

“Demersurile de cercetare iniţiate încă de la începutul anului trecut, derulate consecvent şi la o scară amplă, au poziţionat MedLife în calitate de watchdog regional al pandemiei, echipa noastră de specialişti informând în timp real autorităţile si populaţia asupra virusului SARS CoV 2. Aceste demersuri ne-au conferit implict şi un rol important în societate, asumându-ne resposabilitatea morală de a monitoriza evoluţia pandemiei. Am tratat foarte serios acest rol şi tocmai de aceea vrem să intensificăm eforturile în zona de cercetare. În acest sens, am luat decizia de a investi între 3 şi 5 milioane euro pentru amenajarea unui nou laborator de biosecuritate III unde vom lucra pentru prima dată cu viruşi vii. Terenul şi o parte din clădiri au fost deja achiziţionate, noua unitate urmând să fie adiacentă laboratorului central al grupului. Noul laborator, va fi parte din MedPark si va deveni cel mai modern laborator de cercetare în zona de genetică, virusologie şi biologie moleculară din România”, a declarat Mihai Marcu, preşedinte şi CEO MedLife Group.

Totodată, reprezentanţii grupului anunţă că un alt segment vizat este programul de achiziţii, atât naţional, cât şi internaţional, şi întărirea infrastructurii de sănătate la nivelul întregii ţări, unde pacientul să poată avea acces rapid la servicii medicale, în orice zonă s-ar afla.

“Am susţinut dintotdeauna că România areun potenţial extraordinar şi oameni expepţionali care ştiu să se mobilizeze la criză şi care reuşesc să facă faţă provocărilor. Primul an pandemic ne-a arătat că o mobilizare bună şi strategică ne-a ajutat să mergem mai departe şi să fim alături de oameni şi de aceea ne dorim şi mai mult acum să întărim infrastructura medicală din ţara noastră, să creăm unităţi medicale care vor deservi cazuri grave şi complexe din toată ţara, unităţi pe care le vom putea compara lejer cu alte entităţi medicale de dimensiuni mari din Europa. Programul de achiziţii va rămâne şi el activ, aşa cum am anunţat, avem în derulare trei –patru discuţii avansate în România şi una –două în afara graniţelor, de dimensiunimai mici. Facem planuri strategice, dar vom calibra investiţiile şi în funcţie de modul în care va evolua pandemia”, a declarat Mihai Marcu, preşedinte şi CEO MedLife Group.

Adiţional planurilor de investiţie şi dezvoltare la nivel naţional, MedLife va continua să îşi consolideze principalele segmente de business, clinici, corporate, spitale, laboratore, pharma si stomatologie, având ca direcţie principală adaptarea serviciilor la nevoile actuale ale pacienţilor şi clienţilor din portofoliu.

“Anul 2020 a fost un an în care ne-am adaptat foarte mult, prioritizând nevoile pacienţilor noştri. Spre exemplu, în zona de clinici şi laboratoare am marşat mult pe programe de screening pentru comorbidităţi sau programe de screening pentru cei care au trecut prin infecţia cu Sars CoV2, iar în zona de spitale am venit în întâmpinarea celor cu urgenţe chirurgicale acute. Şi în zona diviziei corporate am avut o polititică similară, de adaptare. Pe acest segment nu am insistat pe creşterea oportunistă a vânzărilor de servicii ce nu ar fi putut fi accesate pe termen scurt de noii clienţi, riscând în acelaşi timp să promovăm politici economice anticiclice care vor fi decontate în anii ce urmează. În schimb, ne-am concentrat pe programe customizate care să le susţină nevoia acută a companiilor de a reîncepe în siguranţă business-ul şi de a-şi proteja angajaţii pe perioada de pandemie”, a mai spus Mihai Marcu.

MedLife a încheiat anul 2020 cu o cifră de afaceri pro-formă consolidată la nivel de grup în valoare de 251 milioane euro în creştere cu 25,5% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut fiind unul dintre cei mai mari jucători la nivel regional.

„Probabil însă ca cea mai mare realizare a anului 2020 a grupului MedLife este cea ştiinţifică, de cercetare şi informare a populaţiei şi a autorităţilor referitor la evoluţia tulpinilor provenite din diverse ţări, a seroprevalenţei dobândite după boală sau ca urmare a vaccinării, a tendinţelor de evoluţie a pandemiei în general. Vom continua să fim profund angajaţi în acest proces şi în anii ce urmează. Lunile următoare vor fi hotarâtoare pentru evoluţia pandemiei la nivel european dar mai ales la nivel naţional. Numărul de vaccinuri administrate va fi direct corelat cu revenirea economică şi reluarea vieţii sociale, invers proporţional cu numărul de persone infectate cu SARS CoV 2. Pentru perioada următoare există vaccinuri suficiente. Miza se va muta încet pe capacitatea de vaccinare care ar trebui crescută cât mai curând, posibil la 100.000 de vaccinuri pe zi şi, gradual, la 150.000. Pariul central va fi însă să convingem populaţia să se vaccineze. După ce se vor adminstra vaccinurile pentru 5-7 milioane de cetăţeni ai României va începe greul. Din modul în care înţelegem noi dinamica intenţiei de vaccinare, până la a ajunge la 11-12 milioane de persoane vaccinate va fi nevoie de un efort major de informare şi promovare a necesităţii vaccinării. Guvernul şi mediul de afaceri, autorităţile sanitare vor trebui să îşi unească eforturile, să demareze noi acţiuni de educaţie, să convigă cu răbdare fiecare milion suplimentar de persoane ce urmează a fi vaccinate. MedLife va demara, în scurt timp, un studiu complet de măsurare a acestei dinamici”, a adăugat Mihai Marcu.

Potrivit reprezentanţilor companiei, cifrele bugetate pentru anul 2021 la nivel consolidat arată o creştere de 15% a cifrei de afaceri, precum şi o menţinere a profitabilităţii curente (marja EBITDA) la nivel de grup. Cifrele bugetate nu includ achiziţiile anunţate la sfârşitul anului 2020, care vor fi adaugate pe măsură ce procedurile de finalizare se vor încheia.

Sistemul Medical MedLife a pornit acum 26 de ani şi a devenit cel mai mare furnizor de servicii medicale private din România. Compania operează cea mai extinsă reţea de clinici, una din marile reţele de laboratoare medicale, spitale generale şi specializate şi are cea mai mare baza de clienţi corporate pentru Pachete de Prevenţie în Sănătate din ţară. Este, de asemenea, din punct de vedere al vânzărilor, unul dintre cei mai mari jucători de servicii medicale private din Europa Centrală şi de Est.

Acţiunile emise de MedLife SA sunt admise la tranzacţionare pe piaţa reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori Bucureşti, Categoria Premium, având simbolul de tranzacţionare ′′M′′.