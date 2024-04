Megalopolis, de Francis Ford Coppola, alături de filme de Ali Abbasi, Jacques Audiard, David Cronenberg, Yorgos Lanthimos, Kirill Serebrennikov, Paolo Sorrent

Hollywood-ul va avea o prezenţă mai redusă din cauza mai multor factori - inclusiv grevele actorilor şi scenariştilor de anul trecut, care au creat întârzieri de producţie, precum şi o economie dificilă -, dar festivalul din acest an nu va duce lipsă de farmec şi de vedete pe covorul roşu. După cum s-a anunţat anterior, regizoarea "Barbie", Greta Gerwig, va prezida juriul.

Lista a fost anunţată joi de Thierry Fremaux, delegatul Festivalului de Film de la Cannes, şi de preşedinta Iris Knobloch, la teatrul UGC Normandie din Paris.

În primul şi singurul interviu acordat de Fremaux înainte de conferinţa de presă, delegatul festivalului a declarat că la Cannes s-a înregistrat o creştere de 20% a cererilor de acreditare. "Vom depăşi cele 2.000 de filme depuse pentru selecţie. Interesul pentru festival este clar şi, indiferent ce se întâmplă, filmele sunt cele care creează atmosfera în fiecare an", a spus el.

Anul trecut a fost o ediţie de referinţă pentru festival, care a prezentat în premieră mondială două filme nominalizate pentru cel mai bun film: "Anatomia unei căderi", de Justine Triet, şi "Zona de interes", de Jonathan Glazer.

Festivalul de la Cannes va începe cu premiera mondială a comediei suprarealiste "Second Act", de Quentin Dupieux, cu Lea Seydoux. Cea de-a 77-a ediţie se desfăşoară între 15 şi 25 mai.

În deschidere

“Second Act”, Quentin Dupieux

Competiţie

“Megalopolis,” Francis Ford Coppola

"The Apprentice" - Ali Abbasi

"Bird" - Andrea Arnold

"Motel Destino" - Karim Ainouz

"Emilia Perez" - Jacques Audiard

"Anora" - Sean Baker

"The Shrouds" - David Cronenberg

"The Substance" - Coralie Fargeat

"Grand Tour" - Miguel Gomes

"Marcello Mio" - Christophe Honore

"Caught by the Tides" ("Feng Liu Yi Dai") - Jia Zhang-Ke

"All We Imagine as Light" - Payal Kapadia

"Kinds of Kindness" - Yorgos Lanthimos

"L’Amour Ouf" - Gilles Lellouche

"Wild Diamond" ("Diamant Brut") - Agathe Riedinger

"Oh, Canada" - Paul Schrader

"Liminov - The Ballad" - Kirill Serebrennikov

"Parthenope" - Paolo Sorrentino

"The Girl With the Needle" - Magnus von Horn

Un Certain Regard

"Norah" - Tawfik Alzaidi

"The Shameless" - Konstantin Bojanov

"Le Royaume" - Julien Colonna

"Vingt Dieux!" - Louise Courvoisier

"Who Let the Dog Bite?" ("Le Proces du Chien") - Laetitia Dosch

"Black Dog" ("Gou Zhen") - Guan Hu

"The Village Next to Paradise" - Mo Harawe

"September Says" - Ariane Labed

"L’Histoire de Souleymane" - Boris Lojkine

"The Damned" ("Les Damnes") - Roberto Minervini

"On Becoming a Guinea Fowl" - Rungano Nyoni

"My Sunshine" ("Boku No Ohisama") - Hiroshi Okuyama

"Santosh" - Sandhya Suri

"Viet and Nam" - Truong Minh Quy

"Armand" - Halfdan Ullman Tondel

Hors compétition

"Furiosa" - George Miller

"Horizon, an American Saga" -Kevin Costner

"She’s Got No Name" - Chan Peter Ho-Sun

"Rumors" - Evan Johnson, Galen Johnson, Guy Maddin

Cannes Première

"Misericorde" - Alain Guiraudie

"C’est Pas Moi" - Leos Carax

"Everybody Loves Touda" - Nabil Ayouch

"En Fanfare" - Emmanuel Courcol

"Rendez-Vous Avec Pol Pot" - Rithy Panh

"Le Roman de Jim" - Arnaud Larrieu şi Jean-Marie Larrieu

Séances de minuit

"Twilight of the Warrior Walled In" - Soi Cheang

"I, the Executioner" - Seung Wan Ryoo

"The Surfer" - Lorcan Finnegan

"Les Femmes au balco" - Noémie Merlant

Séances spéciales

"La Belle de Gaza" - Yolande Zauberman

"Apprendre" - Claire Simon

"L'Invasion" - Sergei Loznitsa

"Ernest Cole, photographe" – Raoul Peck

"Le Fil" - Daniel Auteuil