Menţinerea blocării parţiale a fondurilor destinate palestinienilor

Guvernul israelian a decis duminică să menţină în vigoare blocarea parţială a fondurilor datorate Autorităţii Palestiniene pe care o acuză că sprijină financiar familiile palestiniene ale autorilor unor atacurilor anti-israeliene, scrie AFP, potrivit Agerpres.

Un responsabil israelian a declarat pentru AFP, sub protecţia anonimatului, că miniştrii au luat această decizia după o reuniune a cabinetului de securitate.Israelul colectează 190 de milioane de dolari (aproximativ 185 de milioane de euro) în fiecare lună din taxe vamale percepute pe mărfurile destinate pieţelor palestiniene care tranzitează prin porturile israeliene şi, în mod normal, transferă această sumă Autorităţii Palestiniene.Aproximativ 600 de milioane de şekeli (circa 172 de milioane de euro) sunt reţinuţi anual de la intrarea în vigoare în 2019 a legii care reglementând această blocare parţială.Această sumă corespunde, potrivit Israelului, indemnizaţiilor plătite în 2021 de Autoritatea Palestiniană familiilor palestinienilor care au comis atacuri anti-israeliene.Potrivit Autorităţii Palestiniene, aceste alocaţii sunt considerate ca o compensaţie pentru familiile care şi-au pierdut principalul sprijin al familiei, în timp ce Israelul consideră că ele încurajează violenţa.Secretarul general al Organizaţiei pentru Eliberarea Palestinei (OEP), Hussein Al-Sheikh, a acuzat Israelul că "fură" banii palestinieni.Politica israeliană de "blocadă financiară şi de furt al banilor noştri" se adaugă la "escaladarea zilnică în oraşele, satele şi taberele noastre", a scris el pe Twitter.Autoritatea Palestiniană are sediul la Ramallah, în Cisiordania, un teritoriu palestinian ocupat de armata israeliană din 1967.Ea exercită puteri limitate peste aproximativ 40% din Cisiordania. Israelul, care controlează toate căile de acces, administrează restul acestui teritoriu, precum şi coloniile implantate acolo.Fâşia Gaza, o enclavă palestiniană controlată de mişcarea islamistă Hamas, se află sub blocadă israeliană de peste 15 ani, reaminteşte AFP.