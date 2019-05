Mesaj de unitate al Papei Francisc la București - Să ne unim! Să nu mai facem atâta deosebire

Prima zi a vizitei Papei Francisc în România poate fi rezumată ca un succes de public. Oamenii l-au întâmpinat pe străzi, la catedralele Naţională şi Sfântul Iosif, dar şi în ploaie, în Piaţa Revoluţiei. A fost ovaţionat, fotografiat şi subiectul principal al discuţiilor din oraş potrivit news.ro

Un eveniment ce poate fi asemănat de unii cu întâlnirea unei celebrităţi, însă pentru cei mai mulţi, prezenţa Papei la Bucureşti a fost o reală bucurie.

Pe străzile din apropierea centrului, catolici şi ortodocşi, deopotrivă, îşi spuneau după trecerea convoiului: „Ce bucurie! Doamne-ajută! Să fim sănătoşi!”. Totul, în consens cu motto-ul vizitei: „Să mergem împreună!”. Un moment istoric, pentru fiecare în parte.

„Am venit pentru amândoi. Am venit să îi vedem. Suntem din Bucureşti şi am venit într-un pelerinaj spre a-l întâmpina pe Papa, pentru a ne bucura împreună şi a merge împreună cu el”, au spus două femeie care se pregăteau să părăsească curtea Catedralei Naţionale înainte de finalul ceremoniei la care a participat Sfântul Părinte şi Patriarhul Daniel. „Nu mai mergem în altă parte, nu mai putem, pentru că vecina are un picior care nu... Uitaţi că abia îl ţine. Ne-am bucurat foarte mult că am ajuns”.

Despre discursul Sanctităţii Sale, cele două au spus că a fost „foarte bun, ca o îmbiere spre iubire”.

„Adică să ne unim. Să fie, aşa, o unire, o pace. Să nu mai facem atâta deosebire. Să mergem, aşa cum a spus foarte frumos, împreună. Să fim prieteni”.

Până la sosirea Papei, însă, în autobuzele STB nu domnea tocmai o atmosferă de iubire. Plecat din Drumul Taberei, un şofer a aflat abia la ora 11.20, când se găsea la Academia Militară, că nu poate coborî spre Eroilor. „Nu ştiu, doamnă, nici eu unde merg!”. Câţiva călători au simţit nevoia să i se alăture în încercarea de a acuza momentul: „Asta ne mai lipsea, în rest le aveam pe toate!”.

În acest timp, Papa ajunsese în România. De la aeroport, a trecut prin centrul Capitalei, pe Bulevardul Elisabeta, spre Cotroceni. Înaintea lui, coloana oficială a preşedintelui Klaus Iohannis.

Cu patru ore înaintea sosirii Sanctităţii Sale la Catedrala Naţională, încă se făceau pregătiri. În curte, unde erau amenajate mai multe sectoare pentru public - care nu au ajuns să fie ocupate decât pe jumătate - praful era măturat insistent. La fel şi covorul roşu întins pe treptele catedralei aflate în construcţie.

Numeroase efective de poliţie şi jandarmerie se pregăteau, de asemenea, doar oamenii întârziau să vină. Între cele câteva zeci care aşteptau în soare se discuta despre un posibil boicot, alţii dădeau vina pe codul portocaliu de vreme anunţat pentru întreaga zi.

Odată cu venirea celei mai mari părţi a invitaţilor, care au asistat la ceremonia din catedrală, sectoarele dedicate publicului au început să fie animate. Oamenii aşteptaseră afară, dincolo de porţile de securitate. I-au aplaudat, pe rând, pe Patriarhul Daniel, pe preşedintele Iohannis, apoi pe Papa Francisc.

Pe lângă flori, telefoanele mobile au fost cele mai prezente în public, fiecare încercând să surprindă momentul.

Patriarhul Daniel i-a primit pe cei doi oaspeţi pe treptele catedralei, iar Papa a fost întâmpinat cu pâine şi sare.

Amândoi au transmis, la microfon, urarea „Hristos a înviat!”, iar cele aproximativ 3.000 de persoane au răspuns la unison: „Adevărat a înviat!”.

Pe parcursul rostirii discursurilor în Catedrala Naţională, oamenii au ascultat în linişte şi au urmărit imaginile din interior transmise pe două ecrane amplasate de-o parte şi de alta a intrării. Nestingheriţi, câţiva copii se jucau, iar alţii ţineau ritmul „Aleluia”.

La plecare, după un alt salut „Hristos a înviat!”, Papa Francisc a urcat în papamobil şi toţi cei care s-au aflat înăuntrul catedralei l-au petrecut filmându-l şi fotografiindu-l din capătul scărilor.

„Vivat Papa!”, s-a auzit din public, în timp ce autovehiculul se deplasa, iar mulţi alergau în paralel cu acesta.

Alte mii de oameni, mult mai multe, îl aşteptau pe Papă în Piaţa Revoluţiei. Recitalurile corale de pe scena amplasată în faţa Ateneului, momentele importante ale zilei, inclusiv Sfânta Liturghie de la Catedrala Sfântul Iosif, transmise pe ecranul amplasat lângă Biblioteca Centrală Universitară, au atras credincioşi şi curioşi de toate vârstele şi diverse naţionalităţi, între care francezi şi germani.

Reprezentanţii Arhiepiscopiei Romano-Catolice Bucureşti au precizat că pe site-ul papalabucuresti.ro s-au înscris pentru a fi prezenţi pe traseu 25.000 de persoane. Este greu de crezut că această cifră a fost atinsă, însă cei prezenţi au fost entuziaşti.

Sub ameninţarea norilor, puţini au renunţat să îl vadă pe Papa trecând spre Cercul Militar, apoi spre Nunţiatură, unde petrece noaptea.

„Am venit şi pentru că suntem catolici, dar ne temem de ploaie, pentru că suntem cu copiii...”.

Liturghia a fost urmărită în direct, oamenii au spus „Tatăl nostru” odată cu cei din catedrală. În tot acest timp, unii discutau despre politica mondială, de la Grecia şi Italia la Statele Unite, iar alţii îşi făceau selfie-uri cu mulţimea.

Ploaia a început să cadă cu putere când Papa Francisc trecea prin faţa Memorialului Renaşterii. Chiar şi aşa, oamenii l-au ovaţionat pe Suveranul Pontif şi au fugit apoi să se adăpostească.

„Invoc asupra întregii populaţii a ţării belşugul binecuvântărilor divine şi să vă protejeze Maica Domnului. Dumnezeu să binecuvânteze România!", a spus Papa Francisc vineri, la Bucureşti.

Vizita apostolică va continua sâmbătă şi duminică, Sfântul Părinte ajungând la Şumuleu Ciuc, Iaşi şi Blaj.