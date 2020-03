Mesajele de disperare ale românilor din...

Mai multi romani din Marea Britanie transmit pe retelele de socializare mesaje de disperare, redam mai jos cateva dintre ele:

„Daca stau acasa, inchis, nu produc. Si daca nu produc, n-am bani. Daca n-am bani, ma trezesc in situatia in care, suntem singuri printre straini, trebuie sa ne platim bill-urile dar nu avem cu ce, sa ne platim chiriile dar nu avem cu ce, sa mancam, dar nu avem din ce!”, spune Ionut, stabilit in Marea Britanie de mai bine de 8 ani. Scrie unul dintre ei...

„Credeam ca Brexitul, si toate variantele de scoring, status, vize…tot ce citeam pe internet si auzeam la TV, sunt motive sa ne sperie, si ne faceam de fapt griji pentru incertitudinea zilei de maine. Insa in situatia de fata, pe care nu am fi gandit-o niciunul din noi, chiar nu e nimic de facut. Ne-a lovit pe la spate. Ce e de facut in situatia asta?”

„Nu e o imagine la care ne asteptam. Ne vedeam dimineta in bucatarie, sau asteptand la baie, dar dupa, plecam fiecare la treaba lui. Nu era un impediment mare pentru noi, sa ne realizam visul, sa ne ajutam familia din tara. Dar acum, ca stam in casa de dimineata pana seara, cate 8, ca nu mai muncim niciunul, si nu avem bani de niciunele, nu e deloc confortabil. Si nu e confortabil, ca toate cheltuielile se aduna, nu stim cand se termina situatia asta, si mai ales nu stim ce o sa facem dupa”...