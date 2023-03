Michelle Yeoh, prima actriță asiatică recompensată cu premiul Oscar pentru cea mai bună actriță

Actrița de origine malaeziană Michelle Yeoh a devenit prima femeie asiatică recompensată cu premiul Oscar pentru cea mai bună actriță.

Ea a primit premiul duminică seară pentru interpretarea sa din filmul „Everything Everywhere All at Once”, potrivit Mediafax.

„Cred că acesta este un lucru pentru care am muncit din greu de foarte mult timp și în seara asta am spart cu desăvârșire acel plafon de sticlă”, a spus Yeoh.

Yeoh a devansat-o pe Cate Blanchett („Tár”), câștigătoare în trecut a premiului Oscar, precum și pe Michelle Williams („The Fabelmans”), Ana de Armas („Blonde”) și Andrea Riseborough („To Leslie”).

Filmul „Everything Everywhere All at Once” a câștigat duminică șapte premii Oscar, pentru cel mai bun film, cea mai bună actriță, cel mai bun actor în rol secundar, cea mai bună actriță în rol secundar, cel mai bun montaj, cel mai bun regizor și cel mai bun scenariu original.