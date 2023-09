Microsoft a anunţat joi un asistent de inteligenţă artificială unificat pentru platforma sa Windows 11

Microsoft a anunţat joi un asistent de inteligenţă artificială ”unificat” pentru platforma sa Windows 11şi patru noi dispozitive Surface, sporind atractivitatea produselor sale îmbogăţite cu cea mai recentă tehnologie, transmite Reuters, potrivit news.ro, potrivit news.ro.

Noul instrument AI, numit Copilot, va funcţiona în aplicaţiile web şi de productivitate ale companiei, Bing, browserul Edge şi suita de software Microsoft 365.

Software-ul AI actualizat va fi lansat cu cele mai recente modificări ale Windows 11 pe 26 septembrie.

Acesta va fi disponibil în Microsoft 365 Copilot pe 1 noiembrie, când instrumentul AI pentru întreprinderi, foarte aşteptat, va fi disponibil pentru cumpărare.

Microsoft a lansat 365 Copilot în previzualizare la începutul acestui an şi a declarat în iulie că funcţiile i-ar costa pe clienţii săi 30 de dolari per utilizator în fiecare lună, la preţuri de listă, pe lângă abonamentele lor existente.

Compania a mai spus că serviciul său de căutare Bing va obţine DALL-E 3 de la OpenAI, un AI care generează imagini.

Ştirile de joi urmează anunţurilor din ultimele luni referitoare la Copilot.

Microsoft, cu sediul în Redmond, Washington, îşi concentrează creşterea pe AI generativă - programe de calculator capabile să genereze text, imagini, sunete şi alte date - şi a încorporat tehnologia într-o mare parte a produselor şi serviciilor sale.

Impulsul agresiv al Microsoft în domeniul inteligenţei artificiale este probabil să pună în gardă echipele Alphabet şi Apple, pe măsură ce clienţii folosesc noile servicii dezvoltate de GenAI.

Microsoft a anunţat joi trei laptop-uri, Surface Laptop Go 3, Surface Laptop Studio 2 şi Surface Go 4 For Business, precum şi Surface Hub 3, versiunea mai nouă a tablei sale interactive.

Lansările au loc la câteva zile după ce şeful de produse al Microsoft, Panos Panay, a demisionat, iar compania l-a însărcinat pe Yusuf Mehdi, şeful de marketing pentru consumatori, să preia afacerile Surface şi Windows cu producătorii externi de PC-uri şi partenerii de retail.