Mii de sibieni și turiști vor lua lumină din Muzeu. Necula: Pădurea are memoria oamenilor

Mii de sibieni și turiști vor lua lumină de la biserica din Muzeul Astra din Sibiu. Biserica, ridicată în urmă cu exact 270 de ani, adusă în 1990 din localitatea sălăjeană Bezded, este locul în care părintele Constantin Necula își găsește liniștea și răspunsuri la neliniștile semenilor săi.

Potrivit unui comunicat al Consiliului Județean Sibiu, părintele Constantin Necula, care predă studenților de la Facultatea de Teologie din Sibiu, își găsește liniștea și răspunsuri la neliniștile semenilor săi la nici 5 kilometri de centrul orașului care l-a adoptat încă de pe vremea când a devenit student al Facultății de Teologie.

„Sunt născut în Șcheii Brașovului, iar Sibiul l-am descoperit în același timp câ nd am ales calea preoției. La Brașov, se știa că sibienii sunt oameni serioși. Era sufiecient să se spună despre cineva că este sibian și deja îl percepeai într-un fel anume. Am ajuns să iubesc Sibiu din tot sufletul”, spune părintele.

Așa se face că, acum, sufletul și-l liniștește în Muzeul Astra din Pădurea Dumbrava, mai cu seamă în micuța biserică din lemn adusă, în 1990, din localitatea sălăjeană Bezded.

„Ajunge să privești tavanul pictat al bisericuței și să simți că te afli într-o corabie care calcă apa, alunecând pe Cer”, adaugă Constantin Necula.

Biserica din Bezded a fost ridicată în urmă cu exact 270 de ani prin truda sătenilor și încă este împodobită de numeroase icoane pictate. „Cu toții avem nevoie de o clipă de tihnă, să ne îngăduim acele gânduri care să ne reașeze în rânduiala zilelor care vor urma. Aici, în Pădurea Dumbrava, veneau să citească Emil Cioran, Lucian Blaga și D.D. Roșca. Și nu întâmplător, aici își găseau tihna minții. Pădurea are memoria oamenilor care au căutat-o”, mai spune părintele.

În liniștea bisericii răsună trilurile vesele ale pădurii, iar turiștii vin în muzeul din Dumbravă în căutarea liniștii, aerului curat și a sutelor de case vechi ce alcătuiesc o Românie în miniatură.

„Sunt, în continuare, îndrăgostit de Sibiu, orașul cu rădăcini și istorie europeană. Sibienii sunt oameni care au o permanentă dorință de a se educa, au un atașament deosebit față de credință întrucât, de-a lungul istoriei, au concurat cu alte credințe”, mai spune părintele.

În Săptămâna Mare și la capătul căreia creștinii ortodocși sărbătoresc Învierea Domnului, părintele Necula are un îndemn pentru toți: „Să fiți întotdeauna de partea lui Hristos. Înseamnă să stați de partea Învierii”.

Și în acest an, în bisericuța din lemn adusă din Bezded, va avea loc slujba de Înviere. Sute de credincioși se vor ruga și vor lua lumină, spunându-și unul altuia că, din nou, că Hristos a Înviat întru mântuirea oamenilor. Se vor întoarce la familile lor purtând în suflet bucuria sărbătorii, dar și liniștea pe care Pădurea Dumbrava a oferă celor ce-i calcă potecile.