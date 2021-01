Miniseria It’s A Sin, o poveste despre prietenie şi iubire în timpul crizei SIDA, premiera europeană la HBO GO

Miniseria „E un păcat/ It’s A Sin”, scrisă şi produsă de scenaristul Russell T Davies, cunoscut pentru „A Very English Scandal” şi „Years and Years”, va avea premiera europeană pe 23 ianuarie la HBO GO, potrivit news.ro.

Acţiunea serialului în cinci părţi este plasată în anii ‘80 şi explorează ideea de prietenie şi de iubire în timpul crizei SIDA.

Cele cinci episoade a câte 60 de minute vor fi disponibile din 23 ianuarie pe HBO GO.

În rolurile principale sunt distribuiţi Olly Alexander (solistul trupei Years & Years), Omari Douglas, Callum Scott Howells, Lydia West („Years and Years”) şi Nathaniel Curtis. Distribuţia îi include şi pe Keeley Hawes, Shaun Dooley, Neil Patrick Harris, Stephen Fry şi Tracy Ann Oberman.

„It’s A Sin” are în centru vieţile lui Ritchie (Alexander), Roscoe (Douglas) şi Colin (Howells), pe măsură ce se mută în Londra, la începutul anilor ‘80. Iniţial străini, aceşti tineri homosexuali şi cea mai bună prietenă a lor, Jill (West), se întâlnesc şi, curând, au parte de diverse aventuri. Dar un nou virus se răspândeşte şi vieţile lor vor fi testate în moduri în care nici nu şi-ar fi putut imagina.

Nicola Shindler, producător executiv, spune despre proiect: „«It’s A Sin» e o poveste foarte britanică, dar epidemia de SIDA a fost globală şi cred că publicul va rezona cu această poveste emoţionantă despre dragoste, prietenie şi suişurile şi coborâşurile epocii, poveste spusă prin personaje complexe şi captivante”.